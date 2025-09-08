Topo

Notícias

Dólar no fim de 2025 passa de R$ 5,56 para R$ 5,55, calcula Focus

Brasília

08/09/2025 09h07

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2025 caiu de R$ 5,56 para R$ 5,55. Um mês antes, era de R$ 5,60. A estimativa intermediária para o fim de 2026 passou de R$ 5,62 para R$ 5,60. Um mês antes, era de R$ 5,70.

A projeção para a moeda americana no fim de 2027 oscilou de R$ 5,62 para R$ 5,60. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,70. A estimativa para o fim de 2028 caiu de R$ 5,60 para R$ 5,56. Um mês antes, era de R$ 5,70.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Tarcísio tem 38% e Lula 34% em cenário de eleição presidencial em SP, diz pesquisa AtlasIntel

Com apelos sobre Gaza, papa Leão mostra estilo diplomático discreto, mas robusto

França enfrenta mais turbulência com governo à beira do colapso antes do voto de confiança

Líderes do Brics se reúnem virtualmente em meio a tensões com Trump

Começa julgamento de anestesista acusado de envenenar 30 pacientes na França

Território em troca de paz? O que os habitantes do Donbass pensam sobre isso

Israel e Estados Unidos lançam 'último aviso' ao Hamas

Funcionários do metrô de Londres fazem greve por melhores salários

Amanda Klein: 'Na Paulista, Tarcísio se transforma em Bolsonaro'

Governo publica MP que libera R$ 12 bi para renegociação de dívidas de produtores

Terra natal de Giorgio Armani celebra funeral do estilista de maneira íntima