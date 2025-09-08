Topo

Notícias

'Tarcísio ouviu conselheiros errados ao radicalizar', diz professor da FGV

do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/09/2025 12h23

Tarcísio de Freitas abandonou o centro após críticas de Eduardo Bolsonaro, cedeu à pressão do bolsonarismo e do Centrão, e agora corre riscos ao perder apoio moderado, avaliou Fernando Abrucio, cientista político da FGV, no UOL News, do Canal UOL. Para ele, "Tarcísio comprou riscos ao ouvir radicais".

O que ele estava construindo até agora? Estava construindo uma candidatura na qual ele faria o meio de campo entre Bolsonaro e setores moderados da população. Ele conseguiu segurar isso até apanhar do Eduardo Bolsonaro. E mudou a postura.Fernando Abrucio, cientista político da FGV

Ele deixou de ouvir Gilberto Kassab, que tem esse lugar do meio, e passou a ouvir parcelas mais radicais do central e o bolsonarismo radical. E aí ele tem alguns riscos. Se não aprovar a anistia, é possível que ele vire o candidato antissistema e perca os votos dos moderados. Outro risco é aprovar a anistia, o Supremo derrubar e ele também virar o candidato contra o sistema, novamente perdendo voto dos moderados, com uma campanha vista de lupa. O outro é aprovar a anistia e os bolsonaristas o abandonarem. Aí ele volta à candidatura em São Paulo com essa pecha. Fernando Abrucio

Além disso, há a possibilidade de Tarcísio ser visto como capacho de Bolsonaro e Trump, imagem que pode se consolidar nas redes sociais e prejudicar sua candidatura. O professor acredita que Tarcísio ouviu conselheiros errados.

Ele entra nessa história com a declaração estrangeira, sai como capacho do Bolsonaro, como capacho do Trump, ele vota uma eleição estadual enorme. Então, acho que ele precisa, acho que ele atravessou o Rubicão, ele comprou todos esses riscos.Abrucio

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Ancelotti anuncia mudanças na Seleção para jogo contra a Bolívia

Acusado de tentar matar Trump começa a ser julgado e rejeita advogado

Netanyahu pede à população da Cidade de Gaza que saia 'agora'

Parlamento francês derruba o governo durante moção de confiança

Israel usará braçadeira preta em jogo contra Itália após ataque em Jerusalém

Cerca de 1.500 atores e diretores de cinema anunciam boicote a instituições israelenses

Netanyahu diz que Israel atacou 50 prédios usados pelo Hamas na Cidade de Gaza

Tyson Foods nomeia Devin Cole como diretor de Operações

França inaugura prêmio para livros destinados a bebês

Maduro ratifica mobilização de 25 mil militares em fronteiras da Venezuela

Menina de 11 anos morre após ser espancada por colegas em escola de PE