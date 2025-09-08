'Tarcísio ouviu conselheiros errados ao radicalizar', diz professor da FGV
Tarcísio de Freitas abandonou o centro após críticas de Eduardo Bolsonaro, cedeu à pressão do bolsonarismo e do Centrão, e agora corre riscos ao perder apoio moderado, avaliou Fernando Abrucio, cientista político da FGV, no UOL News, do Canal UOL. Para ele, "Tarcísio comprou riscos ao ouvir radicais".
O que ele estava construindo até agora? Estava construindo uma candidatura na qual ele faria o meio de campo entre Bolsonaro e setores moderados da população. Ele conseguiu segurar isso até apanhar do Eduardo Bolsonaro. E mudou a postura.Fernando Abrucio, cientista político da FGV
Ele deixou de ouvir Gilberto Kassab, que tem esse lugar do meio, e passou a ouvir parcelas mais radicais do central e o bolsonarismo radical. E aí ele tem alguns riscos. Se não aprovar a anistia, é possível que ele vire o candidato antissistema e perca os votos dos moderados. Outro risco é aprovar a anistia, o Supremo derrubar e ele também virar o candidato contra o sistema, novamente perdendo voto dos moderados, com uma campanha vista de lupa. O outro é aprovar a anistia e os bolsonaristas o abandonarem. Aí ele volta à candidatura em São Paulo com essa pecha. Fernando Abrucio
Além disso, há a possibilidade de Tarcísio ser visto como capacho de Bolsonaro e Trump, imagem que pode se consolidar nas redes sociais e prejudicar sua candidatura. O professor acredita que Tarcísio ouviu conselheiros errados.
Ele entra nessa história com a declaração estrangeira, sai como capacho do Bolsonaro, como capacho do Trump, ele vota uma eleição estadual enorme. Então, acho que ele precisa, acho que ele atravessou o Rubicão, ele comprou todos esses riscos.Abrucio
O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.
Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Veja a íntegra do programa: