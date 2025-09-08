Derrite usa operação contra tráfico em São Paulo para cutucar governo Lula

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), cutucou o governo Lula (PT) ao comentar sobre operação de hoje contra o tráfico de drogas na favela do Moinho, na capital paulista.

O que aconteceu

Derrite citou encontro de ministro de Lula com Alessandra Moja, presa na operação de hoje. Em vídeo publicado nas redes sociais para exaltar a operação, o secretário mencionou reportagem do Metrópoles que mostrou que a visita do presidente à favela, em junho, foi articulada por Márcio Macedo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência, com Moja, presidente da associação de moradores da favela e irmã de "Leo do Moinho", apontado como antigo chefe do tráfico no local.

Secretário usou esse encontro de junho para cutucar Lula e exaltar gestão Tarcísio. "Essa criminosa que, curiosamente, recebeu um ministro do governo federal em uma ONG que, ao que me parece, é uma ONG de fachada, para articular a visita do presidente da República na comunidade. São Paulo, na gestão do governador Tarcísio de Freitas, dá o exemplo de um combate eficaz ao crime organizado", disse Derrite, em vídeo postado nas redes sociais.

Tarcísio também exaltou operação, em publicação nas redes sociais, mas evitou cutucar Lula. "A quem interessa que as pessoas continuem morando em condições precárias na favela do Moinho? Ao crime organizado. Por muito tempo, a favela foi usada como um depósito de drogas que abastecia a Cracolândia e funcionava como um quartel-general do crime no centro de São Paulo", disse o governador.

Outro lado: o UOL procurou a Presidência da República para comentar a declaração de Derrite — se houver resposta, o texto será atualizado. À época da visita, Macedo disse ao Metrópoles que sua reunião com a associação de moradores teve como única pauta a apresentação da solução habitacional para as famílias da favela do Moinho.

A visita de Lula

Lula participou de agenda oficial na comunidade no final de junho. O presidente anunciou, na ocasião, a remoção de 900 famílias da localidade, que poderão escolher imóveis de até R$ 250 mil, dentro das regras do Minha Casa, Minha Vida. As famílias ainda receberão auxílio aluguel até a assinatura do contrato de casa própria. A medida foi tomada a partir de acordo com o governo Tarcísio.

Governador não participou de ato. Apesar de ter sido convidado pela gestão Lula, Tarcísio participou de outro evento, no mesmo dia, para entregar moradias de um programa habitacional do governo estadual em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, berço político do petista.

Lula e Tarcísio podem ser adversários nas eleições presidenciais do próximo ano. A avaliação é de que o governador tem feito movimentos para consolidar uma candidatura ao Palácio do Planalto em 2026. Para pessoas ligadas a Lula, o passo decisivo foi dado por Tarcísio ontem, quando radicalizou o discurso contra o STF (Supremo Tribunal) em ato na Paulista e chamou o ministro Alexandre de Moraes de "tirano", além de pedir anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Operação na Favela do Moinho

Ao menos sete pessoas foram presas e a presidente da associação dos moradores está entre os detidos. Além de Alessandra Moja, presidente da associação, também foi presa sua filha, Yasmin Moja Flores. Alessandra é irmã de Léo do Moinho, principal traficante da favela, preso em agosto do ano passado. José Carlos Silva, que seria substituto de Léo do Moinho, e Jorge de Santana, suspeito de armazenar drogas no seu estabelecimento, segundo o MP-SP.

Operação conjunta entre MP-SP, Polícia Civil e Polícia Militar cumpre 10 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão. Eles são suspeitos de comandar o tráfico de drogas na Favela do Moinho, na central da cidade.

Mandados tentam atingir a estrutura do tráfico na favela do Moinho, segundo as investigações. De acordo com o MP-SP, dentro da favela há uma "estrutura hierarquizada e funcionalmente organizada" para a venda de drogas na comunidade, impondo regras aos moradores.