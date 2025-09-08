Topo

Notícias

Depois de Trump, Israel faz 'última advertência' ao Hamas

08/09/2025 06h08

O ministro da Defesa de Israel exigiu nesta segunda-feira a rendição do Hamas se o grupo não quer ser "aniquilado", horas depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,  anunciar uma "última advertência" ao movimento islamista palestino, com a exigência de que libertem os reféns de Gaza.

"Esta é uma última advertência aos assassinos e estupradores do Hamas em Gaza e nos hotéis de luxo no exterior: libertem os reféns e entreguem as armas, ou Gaza será destruída e vocês aniquilados", afirmou o ministro Israel Katz em sua conta na rede social X.

O ministro acrescentou que o Exército "continua suas operações como planejado e se prepara para expandir as manobras para conquistar Gaza". 

No domingo, Trump fez uma "última advertência" ao Hamas para que aceite um acordo para libertar os reféns israelenses em Gaza.

"Esta é minha última advertência, não haverá outra!", escreveu Trump nas redes sociais. 

O Hamas, por sua vez, afirmou neste domingo que está disposto a retomar "imediatamente" as negociações após receber uma nova proposta por parte dos Estados Unidos, país que atua como mediador ao lado do Egito e do Catar.

Milicianos do Hamas capturaram 251 reféns durante o ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. Desse total, estima-se que 47 ainda estão em cativeiro no território palestino. O Exército israelense, por sua vez, afirma que 25 deles estão mortos e Israel busca o retorno de seus corpos.

O Hamas afirmou no fim de semana que está disponível para "discutir a libertação de todos os prisioneiros em troca de uma declaração clara do fim da guerra, uma retirada completa [de Israel] da Faixa de Gaza e a formação de um comitê de palestinos independentes para administrar a Faixa de Gaza, que começaria suas funções de imediato".

avm/mj/avl/an/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Alto Comissário da ONU denuncia 'retórica genocida' de Israel sobre Gaza

Exército resgata 27 de 72 militares sequestrados por guerrilha na Colômbia

Rick Davies, vocalista e fundador do grupo Supertramp, morre aos 81 anos

Milhares de bolsonaristas se reúnem na Paulista para defender anistia

Exportações da China para EUA caem 11,8% entre julho e agosto com disputa comercial

Depois de Trump, Israel faz 'última advertência' ao Hamas

Australiana que matou parentes do marido com cogumelos tóxicos condenada à prisão perpétua

Partido de Milei sofre derrota em eleição provincial considerada teste na Argentina

Na cidade mais alta do mundo, pessoas morrem aos 35 - mas não pela altitude

SP 'está preparado' para crise hídrica, diz secretária do Meio Ambiente

Protagonistas, Tarcísio radicaliza e Michelle se emociona em ato em SP