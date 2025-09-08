Topo

Notícias

Democratas publicam suposta carta de aniversário de Trump a Epstein

08/09/2025 16h52

Legisladores democratas dos Estados Unidos publicaram nesta segunda-feira (8) uma suposta carta de aniversário enviada por Donald Trump em 2003 ao criminoso sexual Jeffrey Epstein, que contém um desenho da silhueta de uma mulher nua, após o presidente negar a existência da mensagem.

Os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes, instância que investiga a forma como foi conduzida uma investigação criminal sobre o falecido financista, divulgaram a carta nas redes sociais após ela ter sido entregue pelos administradores do espólio de Epstein.

rle-des/sms/mel/mr/lm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Trump "não assinou" nem desenhou suposta nota para Epstein (Casa Branca)

Por que semana do clima de Nova York será importante para a COP-30

Pelo menos 10 pessoas morrem e 61 ficam feridas após colisão de ônibus com trem de carga no México

Aeroporto de Heathrow, em Londres, reabre terminal após ser fechado por incidente

Lupi diz à CPMI do INSS que não sabia de desvios: 'Nunca acobertei'

Marinha da Colômbia atira por engano contra barco de prefeita e mata funcionário

Tegram movimenta em agosto 1,75 milhão de t de soja e milho

Bandeiraço dos EUA 'expressa o que o povo está sentindo', diz vice de SP

Esquerda vence eleições legislativas na Noruega, segundo primeiras projeções

Suprema Corte dos EUA volta a autorizar operações migratórias em Los Angeles

Crise climática ameaça cultivo de alface em campo aberto, diz Embrapa