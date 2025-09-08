Democratas divulgam suposta carta de aniversário de Trump para Epstein

Políticos do partido Democrata, nos Estados Unidos, divulgaram uma suposta carta de aniversário enviada por Donald Trump à Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual e tráfico humano. O presidente americano nega que tenha escrito a nota.

O que aconteceu

A suposta carta foi divulgada pelos democratas na plataforma X, nesta segunda-feira (8). A mensagem teria sido enviada por Trump em comemoração aos cinquenta anos de Epstein, em 2003.

O texto foi escrito dentro de um desenho sugestivo, que lembra o corpo de uma mulher. É possível observar, por exemplo, a silhueta de seios no meio da imagem.

A mensagem parece simular uma conversa entre Trump e Epstein. A frase final da nota diz: "Feliz aniversário, e que cada dia seja mais um maravilhoso segredo".

Lawyers for Jeffrey Epstein's estate have given Congress a copy of the birthday book put together for the financier's 50th birthday, which includes a letter with Trump's signature that he has said doesn't exist.



On Monday, House Oversight Committee members confirmed that they? pic.twitter.com/5s5bCTogW1 -- The Wall Street Journal (@WSJ) September 8, 2025

Uma assinatura semelhante à de Trump aparece no fim do texto. A nota integra uma lista de documentos entregues pelos advogados de Epstein à Comissão de Supervisão da Câmara dos Deputados.

Trump nega

A Casa Branca afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não assinou nem desenhou uma suposta nota de aniversário para Jeffrey Epstein. A declaração foi dada pela secretária de imprensa Karoline Leavitt.

Como tenho dito desde o início, está muito claro que o presidente Trump não desenhou essa imagem e não a assinou

Karoline Leavitt

Leavitt acrescentou que a história sobre a nota de teor lascivo era "falsa" e disse que a equipe jurídica de Trump continuará "a perseguir agressivamente a ação judicial" contra o Wall Street Journal, que noticiou originalmente a existência da carta.