Topo

Notícias

Danos à sede do governo da Ucrânia foram provocados por míssil balístico, segundo Kiev

08/09/2025 14h45

Os danos registrados na sede do governo da Ucrânia em Kiev durante um ataque russo no domingo foram provocados por um míssil balístico Iskander, anunciou nesta segunda-feira (8) um porta-voz da presidência.

"Pela primeira vez, o inimigo atacou o edifício do governo ucraniano: um golpe com míssil balístico Iskander", escreveu na rede X Andriy Yermak, chefe da administração presidencial ucraniana.

A Rússia, que utiliza com frequência esse tipo de míssil balístico contra a Ucrânia, lançou no domingo sua maior ofensiva de drones e mísseis contra o país desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

A embaixadora da União Europeia na Ucrânia, Katarina Mathernova, visitou a sede do governo e constatou o "enorme buraco" deixado pelo impacto, assim como os restos do míssil.

"Foi somente porque o míssil não conseguiu detonar por completo que todo o edifício não se transformou em ruínas", assegurou.

Segundo Andriy Danyk, chefe do serviço ucraniano de Situações de Emergência, entre 800 e 900 m² foram danificados.

Após o ataque de domingo, que deixou vários mortos e feridos em todo o país, a Ucrânia pediu a seus aliados novas sanções econômicas contra a Rússia, às quais o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou-se favorável.

bur-led/cls/pc/jvb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Venezuela classifica de 'grande farsa' acusações dos EUA sobre narcotráfico

'Equador é uma das melhores seleções do mundo', diz Scaloni, sobre próximo adversário da Argentina

Trump "não assinou" nem desenhou suposta nota para Epstein (Casa Branca)

Por que semana do clima de Nova York será importante para a COP-30

Pelo menos 10 pessoas morrem e 61 ficam feridas após colisão de ônibus com trem de carga no México

Aeroporto de Heathrow, em Londres, reabre terminal após ser fechado por incidente

Artesão e violeiro mantêm viva tradição da viola de cocho no Pantanal

Lupi diz à CPMI do INSS que não sabia de desvios: 'Nunca acobertei'

Marinha da Colômbia atira por engano contra barco de prefeita e mata funcionário

Tegram movimenta em agosto 1,75 milhão de t de soja e milho

Bandeiraço dos EUA 'expressa o que o povo está sentindo', diz vice de SP