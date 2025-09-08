Topo

Cuba restabelece energia em cinco províncias afetadas por apagão total

08/09/2025 00h21

A eletricidade voltou às cinco províncias no leste de Cuba que sofreram, na noite de domingo, um apagão total causado por uma falha em uma linha de transmissão, informaram as autoridades nesta segunda-feira (8).

"Em aproximadamente seis horas, o sistema elétrico foi restabelecido no leste de Cuba", após a falha de uma linha de 220 kv que desconectou cinco das 15 províncias do país, disse no X o primeiro-ministro, Manuel Marrero.

Os cortes programados de eletricidade não dão trégua na ilha de 9,7 milhões de habitantes, onde algumas populações têm luz por apenas três horas durante o dia.

Cuba enfrenta uma severa crise energética devido ao mau estado de sua infraestrutura elétrica, com oito usinas termoelétricas obsoletas e grupos geradores distribuídos ao longo da ilha, que dependem do escasso combustível disponível no país para funcionar, além de uma rede igualmente desgastada.

A instalação de 28 parques fotovoltaicos, de investimento chinês, dos 52 previstos para este ano, não ajudou a reduzir os cortes. Neste verão, os apagões programados se ampliaram, até mesmo em Havana, onde chegam a até 10 horas por dia em algumas áreas.

Na noite de domingo, a União Elétrica informou no X que, devido à falha, as províncias de Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba e Guantánamo estavam no escuro.

Em Santiago de Cuba, com mais de um milhão de habitantes e a segunda cidade mais importante do país, Javier García, de 60 anos, e sua família demoraram a se dar conta do apagão.

"Já estávamos sem luz, então soubemos da falha pelas redes sociais", disse este engenheiro à AFP por telefone.

Na província de Holguín, Maritza Saldívar, uma dona de casa, disse que estavam "há muitos dias" com três horas de eletricidade durante o dia e três à noite.

"Nessas três horas, você tem que correr para fazer tudo: cozinhar, recarregar aparelhos", mas "se você não tiver essas três horinhas, se não distribuírem a eletricidade, você não pode fazer nada", reclamou.

Desde outubro de 2024, Cuba enfrentou quatro apagões generalizados, dos quais alguns duraram vários dias.

