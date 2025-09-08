Topo

Economia

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas de liberação da retirada

Aplicativo do FGTS - Joédson Alves/Agência Brasil
Aplicativo do FGTS Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

08/09/2025 05h30

O governo federal divulgou oficialmente o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em 2025. O cronograma segue o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que os nascidos em janeiro já podem movimentar os valores correspondentes.

Cronograma do saque-aniversário em 2025

  • Nascidos em janeiro: de 2/01 a 31/03
  • Fevereiro: de 3/02 a 30/04
  • Março: de 3/03 a 30/05
  • Abril: de 1/04 a 30/06
  • Maio: de 2/05 a 31/07
  • Junho: de 2/06 a 29/08
  • Julho: de 1/07 a 30/09
  • Agosto: de 1/08 a 31/10
  • Setembro: de 1/09 a 28/11
  • Outubro: de 1/10 a 30/12
  • Novembro: de 3/11 a 30/01/2026
  • Dezembro: de 1/12 a 27/02/2026

O que é o saque-aniversário?

Essa modalidade permite que o trabalhador retire, uma vez por ano, parte do saldo de sua conta no FGTS, sempre no mês de aniversário. No entanto, ao optar por essa forma de saque, em caso de demissão, o trabalhador não terá acesso ao valor total do fundo, podendo retirar apenas a multa rescisória.

Na forma tradicional, chamada saque-rescisão, quem é dispensado sem justa causa pode sacar todo o saldo do FGTS mais a multa, quando aplicável.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser realizado em até 60 dias.

Como aderir à modalidade

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. É necessário informar uma conta bancária para recebimento do valor, que, segundo a Caixa, fica disponível em até cinco dias úteis após a solicitação feita no mês do aniversário.

Caso o trabalhador queira voltar ao saque-rescisão, é possível solicitar pelo aplicativo, desde que não haja antecipações contratadas. Contudo, o retorno só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Como é calculado o valor

O montante disponível varia de acordo com uma tabela progressiva, que aplica alíquotas de 5% a 50% sobre o saldo das contas vinculadas, acrescidas de uma parcela adicional fixa, conforme a faixa de valores.

Até R$ 500: 50%, sem extra

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Economia

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas de liberação da retirada

Chorar no trabalho é normal? 48% das pessoas já fizeram isso, diz pesquisa

'Quebra de recibo era quase prática de mercado', critica CEO da Pipo Saúde

Valor do salário mínimo passou por reajuste de 7,5% em 2025; veja total

Calendário de pagamentos do INSS de setembro: veja datas de depósito

Próximo pagamento do Bolsa Família: veja calendário de setembro

Ouro bate novos recordes e deve seguir em alta com Trump, Gaza e Ucrânia

Com agricultor endividado, vendas de máquinas na Expointer despencam 48,9%

CGE-SP, MP, universidades e outros órgãos: concursos ofertam 23,8 mil vagas

Altenburg lança marca de roupas premium para mulheres; pijama a R$ 599

Pessoas têm 'incentivos tortos' para usar plano de saúde, diz CEO