Saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas de liberação da retirada

O governo federal divulgou oficialmente o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em 2025. O cronograma segue o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que os nascidos em janeiro já podem movimentar os valores correspondentes.

Cronograma do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: de 2/01 a 31/03

Fevereiro: de 3/02 a 30/04

Março: de 3/03 a 30/05

Abril: de 1/04 a 30/06

Maio: de 2/05 a 31/07

Junho: de 2/06 a 29/08

Julho: de 1/07 a 30/09

Agosto: de 1/08 a 31/10

Setembro: de 1/09 a 28/11

Outubro: de 1/10 a 30/12

Novembro: de 3/11 a 30/01/2026

Dezembro: de 1/12 a 27/02/2026

O que é o saque-aniversário?

Essa modalidade permite que o trabalhador retire, uma vez por ano, parte do saldo de sua conta no FGTS, sempre no mês de aniversário. No entanto, ao optar por essa forma de saque, em caso de demissão, o trabalhador não terá acesso ao valor total do fundo, podendo retirar apenas a multa rescisória.

Na forma tradicional, chamada saque-rescisão, quem é dispensado sem justa causa pode sacar todo o saldo do FGTS mais a multa, quando aplicável.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser realizado em até 60 dias.

Como aderir à modalidade

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. É necessário informar uma conta bancária para recebimento do valor, que, segundo a Caixa, fica disponível em até cinco dias úteis após a solicitação feita no mês do aniversário.

Caso o trabalhador queira voltar ao saque-rescisão, é possível solicitar pelo aplicativo, desde que não haja antecipações contratadas. Contudo, o retorno só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Como é calculado o valor

O montante disponível varia de acordo com uma tabela progressiva, que aplica alíquotas de 5% a 50% sobre o saldo das contas vinculadas, acrescidas de uma parcela adicional fixa, conforme a faixa de valores.

Até R$ 500: 50%, sem extra

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900