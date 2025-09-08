Desde 2015, pelo menos, o Congresso Nacional vem tomando decisões com sérias implicações para o processo orçamentário. As emendas parlamentares impositivas, as chamadas emendas Pix, o orçamento secreto, a ampliação das emendas de comissão e a desoneração da folha são só alguns exemplos. Chegou a hora de saldar a dívida com a sociedade e apoiar a agenda do Executivo pelo equilíbrio intertemporal das contas públicas.

Há três medidas de extrema importância nas mãos dos parlamentares neste momento. Refiro-me à Medida Provisória nº 1.303, que prevê a revisão da isenção praticada em diversos tipos de títulos. Trata-se de tributar em 5% essas modalidades, mantendo-as, ainda, bastante vantajosas em relação às demais.

Colunistas do UOL

A segunda iniciativa é a reforma do Imposto de Renda. A faixa de isentos subiria para R$ 5 mil, mas haveria compensações para neutralizar o custo, tornando o sistema mais progressivo. Finalmente, a terceira frente é o Projeto de Lei Complementar nº 182, iniciativa para cortar benefícios tributários, também conhecidos como gastos tributários ou renúncias fiscais.

Na proposta orçamentária enviada pelo governo ao Congresso, no último dia útil de agosto, há uma série de receitas incertas a engordar as projeções para 2026. Em que pese o governo apostar na arrecadação extra oriunda da ampliação das transações tributárias, da limitação das compensações tributárias e congêneres, há, também, um peso grande derivado das três propostas acima descritas.

Se os parlamentares fazem ouvidos moucos aos apelos da sociedade e da opinião pública para restabelecerem um padrão mínimo de civilidade nas emendas parlamentares, que já correspondem a ¼ das despesas discricionárias (não obrigatórias), espera-se, ao menos, que apoiem as iniciativas do governo para garantir um resultado primário (receitas menos despesas, sem contar os juros da dívida) razoável no ano que vem.

A meta estipulada na proposta de diretrizes orçamentárias é um superávit de R$ 34,5 bilhões. Nossos cálculos indicam que, sem medidas de elevação de receitas ou corte de gastos, essa cifra tem probabilidade próxima de zero de se materializar. A velha estratégia de deixar para resolver por meio de contingenciamento (cortes de despesas discricionárias) também estará bastante limitada no ano que vem, dado o nível já bastante baixo praticado nessas rubricas. O risco é paralisar o Estado.

Vale dizer, a MP nº 1.303, por exemplo, prevê ajustes na concessão de benefícios sociais, revisão de procedimentos e enquadramento do Programa Pé-de-meia no piso constitucional da Saúde. São mexidas importantes para avançar na boa gestão fiscal e orçamentária, com foco nos gastos obrigatórios.

O corte de gastos tributários, por sua vez, pelas nossas contas, poderia render ao menos R$ 10 bilhões em recuperação de recursos públicos. O rol atingido é menor do que o potencial, porque o projeto prevê uma série de exceções. De todo modo, já é um começo. Espera-se que o projeto não seja desidratado ou, pior, não acabe passando por processos de metamorfose típicos, em que uma bicicleta acaba virando um camelo desengonçado. O Congresso é craque nessa matéria.

A situação fiscal é crítica, caro leitor. O déficit público total está na casa de 8% do PIB, quando incluídos os gastos com juros. A dívida sobe a olhos vistos, tendo aumentado, entre junho e julho, quase um ponto percentual de PIB. Não há mais espaço para continuar brincando com fogo.

Os programas orçamentários pretendidos pelo governo para o ano que vem foram contemplados na proposta enviada ao Congresso, a exemplo da extensão do Auxílio-Gás. Nesse aspecto, não há, até aqui, estripulias pretendidas para o ano eleitoral, como muitos poderiam imaginar. O Executivo fez a sua parte, mas dependerá do Congresso para fechar um Orçamento fidedigno para 2026.

O Ministério do Planejamento, vale dizer, tem inserido, nos anexos da proposta de diretrizes orçamentárias, medidas de revisão de gastos baseadas em estudos e avaliações técnicas, fundamentadas na Emenda Constitucional nº 109 e na Lei Complementar nº 200. O Congresso precisa incorporá-los no seu processo decisório. A sanha por emendas precisa dividir importância com esse tipo de iniciativa.

Enquanto os Estados Unidos trabalharem para enfraquecer sua moeda, o Brasil conseguirá manter a inflação sob controle e poderá até vivenciar um ciclo de queda de juros mais cedo do que se cogitava. Veja-se, por exemplo, a Pesquisa Focus divulgada hoje pelo Banco Central. O mercado projeta 4,3% de inflação para o ano que vem e, para 2027 e 2028, taxas inferiores a 4%, convergindo, pouco a pouco, a 3,5% ao ano.

Contudo, errar a mão na política fiscal poderá produzir uma ressaca brava lá na frente. O trabalho para ajustar as contas públicas é permanente e envolve os três Poderes da República. São muitos os riscos fiscais, inclusive os associados a decisões do Judiciário. Deixar tudo para depois, o clássico movimento de empurrar os problemas com a barriga, é o pior que se poderia fazer neste momento.

O zelo pelo equilíbrio intertemporal das contas públicas é tarefa primordial. As diretrizes da equipe econômica têm apontado para o lado certo. É preciso segui-las. A síndrome de Poder Executivo que acometeu o Parlamento, já há algum tempo, deve ser curada, sob pena de criarmos mais um monstrengo no Brasil: um sistema parlamentarista onde os congressistas ficam apenas com parte "boa", enquanto o custo da festa recai sobre o Tesouro e a dívida pública.