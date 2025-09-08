Como acabar com o chulé com mudanças de hábitos e tratamentos simples

Transpirar pelos pés é um processo natural e importante para manter a temperatura do corpo equilibrada. O problema surge quando o suor entra em contato com bactérias presentes na pele, gerando o mau odor conhecido como chulé. Em casos mais intensos, essa condição recebe o nome de bromidrose plantar, que pode exigir acompanhamento médico e até tratamentos específicos.

Algumas pessoas têm maior predisposição genética ao problema, e adolescentes costumam enfrentá-lo com mais intensidade devido às alterações hormonais típicas da idade;

Além disso, fatores como estresse, ansiedade, obesidade, diabetes, hipertireoidismo e o uso de certos medicamentos também podem aumentar a sudorese;

Até a alimentação pode influenciar: alho, cebola, pimenta, café e bebidas alcoólicas intensificam o suor do corpo como um todo.

Hábitos diários que fazem diferença

Para a maioria dos casos, pequenas mudanças na rotina já ajudam a reduzir ou eliminar o chulé:

Higienização completa: lavar os pés diariamente com sabão antisséptico e água morna, secando bem, especialmente entre os dedos;

Métodos extras para reforçar a proteção

Além da rotina de higiene, algumas medidas simples podem turbinar a prevenção contra o chulé:

Talco antisséptico: ajuda a manter os pés secos, evita proliferação de bactérias e pode ser aplicado também dentro dos sapatos;

ajuda a manter os pés secos, evita proliferação de bactérias e pode ser aplicado também dentro dos sapatos; Hidratantes antifúngicos: mantêm a pele saudável, mas devem ser usados com cautela, sem aplicação entre os dedos;

mantêm a pele saudável, mas devem ser usados com cautela, sem aplicação entre os dedos; Desodorantes específicos para calçados: sprays e pós próprios para neutralizar odores e reduzir a umidade são boas opções.

Em casos de mau cheiro persistente, coceira ou vermelhidão, a recomendação é procurar um dermatologista. Para além do desconforto social, o chulé pode estar associado a problemas de pele e merece atenção.

*Com informações de reportagens publicadas em 16/02/2022 e 06/10/2020