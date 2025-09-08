Topo

Notícias

Com mais de 2,4 mil emendas, LDO deve ser votada nesta semana

08/09/2025 15h41

A votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026 será retomada pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional nesta terça-feira (9). A análise foi iniciada na semana passada, mas o relator da matéria, deputado Gervásio Maia (PSB-PB), pediu mais tempo para concluir o relatório final, por causa do grande número de emendas apresentadas pelos parlamentares. Segundo ele, foram registradas 2.465 emendas ao projeto da LDO. 

Após aprovada na Comissão, a proposta ainda deve passar por votação em sessão conjunta do Congresso Nacional, que ainda não está marcada. 

Notícias relacionadas:

A LDO estabelece as diretrizes para a elaboração do Orçamento e fixa limites para os orçamentos do Legislativo, Judiciário e Ministério Público, além de dispor sobre gastos com pessoal e política fiscal. 

No final de agosto, o governo enviou ao Congresso Nacional o projeto do Orçamento de 2026, com alterações em relação às estimativas de crescimento econômico na comparação com os parâmetros da LDO, que tramita desde abril. 

A projeção de aumento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 foi reduzida de 2,5%, na LDO, para 2,44% no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA)

* Com informações da Agência Senado

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Perfis no TikTok usam IA para disseminar desinformação sobre política

Espanha anuncia sanções contra Israel por "extermínio" de palestinos

VLI transporta recorde de 11,9 milhões de t de grãos e farelos no 1º semestre

Democratas publicam suposta carta de aniversário de Trump ao criminoso sexual Jeffrey Epstein

Justiça mantém prisão preventiva de TH Joias, deputado estadual do Rio

A megabarragem da Etiópia que vem gerando tensão como o Egito e o Sudão

Milei, da Argentina, precisará buscar alianças após derrota eleitoral

Trump lança nova operação anti-imigração em Massachusetts, reduto de brasileiros nos Estados Unidos

Como o PCC cobra propina de moradores da favela do Moinho, segundo o MP

Menina morre após ser espancada por colegas dentro de escola; polícia investiga

Balança comercial tem superávit de US$ 514,7 milhões na 1ª semana de setembro