Colômbia anuncia oferta potencial de títulos denominados em euros e recompra de dívida

São Paulo

08/09/2025 17h24

A Colômbia encarregou o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, o BNP Paribas e o Citigroup Global Markets para liderarem uma oferta global de novos títulos denominados em euros e com três vencimentos. Ao mesmo tempo, o país informou a intenção de realizar a recompra de papéis da dívida do país com vencimento no próximo anos.

Os novos títulos globais a serem denominados em euros terão vencimento em 2028, 2032 e 2036. Espera-se que a transação seja lançada em um futuro próximo, sujeito às condições de mercado.

A Colômbia também anunciou nesta segunda-feira a sua intenção de lançar uma oferta de compra dos seus títulos globais com juros de 3,875% e vencimento em 2026 que ainda estão em circulação. O montante da recompra será determinado pelo país.

