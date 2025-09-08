Topo

Notícias

Ciro Gomes tem pedido de prisão preventiva por violência de gênero

São Paulo

08/09/2025 12h34

A Advocacia do Senado Federal protocolou na última quinta-feira, 4, um pedido de prisão preventiva contra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), acusado de cometer violência política de gênero contra a ex-senadora e atual prefeita de Crateús (CE), Janaína Farias (PT).

O pedido ocorre dentro de uma ação penal eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral. A situação começou em abril do ano passado, quando Janaína, que era suplente, assumiu no Senado a vaga do ministro da Educação, Camilo Santana.

Procurada pelo Estadão, a defesa do ex-ministro informou que deve contestar o pedido de prisão preventiva ainda nesta segunda-feira, 8.

Na época, Ciro se referiu à petista como "assessora para assuntos de cama do Camilo Santana para o Senado da República" e "cortesã". Pelas declarações, foi condenado em maio deste ano, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ-DFT), ao pagamento de uma indenização de R$ 52 mil para a agora prefeita de Crateús.

O pedido de prisão preventiva ocorre depois que Ciro Gomes voltou a mencionar Janaína Farias em entrevistas, mais de um ano depois das primeiras declarações. O requerimento aponta a reincidência das declarações depois que ele se tornou réu na Justiça Eleitoral, além da influência política do ex-ministro e riscos à integridade da prefeita.

Em agosto deste ano, ele afirmou que Janaína Farias "recrutava moças pobres e de boa aparência para fazer o serviço sexual sujo do senhor Camilo Santana".

A Advocacia do Senado sugere medidas alternativas caso a prisão não seja decretada, como a proibição de contato com Janaína, vedação de novas manifestações públicas com ofensas a ela e o impedimento de aproximação física a menos de 500 metros dela.

A ex-senadora falou sobre o assunto no sábado, 6, durante o Congresso Estadual do PT. "Esse segundo ataque dele foi destemperado, mas é o jeito dele de ser mesmo. Covardemente, porque ele queria atacar uma pessoa, não ataca, mas ataca a mim", disse Janaína, conforme o portal Diário do Nordeste.

Ela afirmou que a Advocacia do Senado considerou as novas declarações "ainda mais graves". "Disse que, agora que estou prefeita, o que ele fez acaba prejudicando e induzindo o cidadão de Crateús a achar que faço algo de errado", disse Janaína.

Para o advogado Walber Agra, que representa Ciro Gomes, a medida visa "criminalizar um discurso que é nitidamente político" e "constranger" o ex-ministro, além de "impedir seu direito de expressão dentro das linhas constitucionais".

A defesa também nega a acusação de violência política de gênero. "O que ele (Ciro) quer enfocar é que houve, na verdade, critérios não-republicanos para a escolha de cargos importantes no Ceará", afirmou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Menina de 11 anos morre após ser espancada por colegas em escola de PE

Cientistas detectam fenômeno natural nunca antes visto no Golfo do Panamá

Ben Yedder assina com clube da segunda divisão turca

Ações e peso despencam após revés eleitoral de Milei na Argentina

Bolsonaro pede a Moraes para fazer procedimento médico após julgamento

Nova flotilha humanitária para Gaza faz escala em Túnis e UE diz que "não incentiva" a ação

Como a corrida por data centers está reescrevendo a política energética dos EUA

Frente a Trump, Brics rejeita o protecionismo

AIEA espera retomar suas inspeções nucleares no Irã em breve

Trump comemora cancelamento de cerimônia de premiação de Tom Hanks

Prazo para envio de propostas de combate à corrupção vai até dia 30