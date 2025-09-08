Topo

Notícias

Cinco mortos no Líbano em bombardeios israelenses contra posições do Hezbollah

08/09/2025 12h34

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em bombardeios israelenses no nordeste do Líbano nesta segunda-feira (8), informou o Ministério da Saúde libanês. Os ataques tiveram como alvo posições do Hezbollah, segundo Israel. 

"De acordo com um balanço provisório, os ataques aéreos israelenses no Vale do Bekaa e nos arredores de Hermel deixaram cinco mortos e cinco feridos", afirmou o ministério em um comunicado. 

Segundo a agência de notícias oficial libanesa NNA, pelo menos sete bombardeios foram registrados no nordeste do país, perto da fronteira com a Síria, nesta segunda-feira. 

Enquanto isso, o porta-voz do Exército israelense em língua árabe, Avichay Adraee, disse na rede X que aeronaves israelenses atacaram "várias instalações do Hezbollah, incluindo posições da força Radwan", a unidade de elite do movimento. 

Estes são os primeiros bombardeios israelenses desde que o Líbano anunciou na sexta-feira que seu Exército começaria a implementar seu plano para desarmar o movimento pró-iraniano, bastante enfraquecido após uma guerra com Israel. 

Apesar do cessar-fogo em vigor desde 27 de novembro de 2024, Israel mantém tropas em cinco postos de fronteira estratégicos no sul do Líbano e frequentemente realiza ataques aéreos contra o Hezbollah.

lk-jos/mdh/pc/mb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Frente a Trump, Brics rejeita o protecionismo

Trump comemora cancelamento de cerimônia de premiação de Tom Hanks

Cinco mortos no Líbano em bombardeios israelenses contra posições do Hezbollah

Ciro Gomes tem pedido de prisão preventiva por violência de gênero

Favela do Moinho: quem são os 7 presos em operação contra o tráfico de drogas

Morre Nobel americano David Baltimore, injustamente acusado de fraude

Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais em todo o mundo, aponta OMS

Serasa abre um dia de negociação de dívidas

Zagueiro do Athletic Bilbao pega gancho de 10 meses de suspensão por doping

Tunísia é a segunda seleção africana classificada para a Copa de 2026

Lista de desconto em crédito para a agricultura familiar é ampliada