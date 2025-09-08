Chinesa BYD produzirá todos os carros elétricos para a Europa localmente até 2028, diz executiva

Por Nick Carey e Christina Amann

MUNIQUE (Reuters) - Principal montadora da China, a BYD fabricará seus veículos elétricos para venda na Europa localmente dentro de três anos, ajudando a evitar tarifas da União Europeia, enquanto os híbridos plug-in devem dominar suas vendas na região no curto prazo, disse uma executiva da companhia nesta segunda-feira.

"Estamos nos treinando para sermos mais europeus na produção", disse a vice-presidente executiva Stella Li, segunda executiva da BYD, à Reuters no salão de automóveis IAA Mobility, em Munique.

A BYD está construindo uma fábrica na Hungria que deve iniciar a produção este ano e deve começar a produção na Turquia em 2026.

A UE impôs tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China no ano passado, porque acreditava que as montadoras chinesas se beneficiavam de subsídios do governo.

Questionado sobre quanto tempo a BYD levaria para produzir todos os veículos elétricos necessários para suprir a demanda europeia, Li disse: "Dê-nos de dois a três anos".

A BYD inicialmente vendia apenas carros totalmente elétricos na Europa e, no final do ano passado, anunciou que também começaria a vender híbridos plug-in. Esses veículos se mostraram populares entre os consumidores e, no Reino Unido, por exemplo, o modelo mais vendido da montadora é um híbrido plug-in (PHEV).

Li disse que, nos próximos seis meses, a BYD lançará mais três a quatro PHEVs. Ela espera que em breve eles superem as vendas de modelos totalmente elétricos na Europa.

"Nos próximos um ou dois anos, nossos híbridos plug-in dominarão as vendas" na Europa, disse ela.

Li afirmou ainda que a BYD lançaria sua marca de luxo Yangwang na Europa em 2027.

As vendas globais da BYD dispararam para 4,2 milhões de carros em 2024, dez vezes mais que em 2019. Mas a empresa passou por vários meses de queda nas vendas e na produção na China.

Isso é normal após um período prolongado de crescimento, disse Li.

"A BYD ainda é a número um na China, estamos felizes com os resultados", disse. "Talvez nos últimos um ou dois anos nossa participação como número um tenha sido alta demais, então agora voltamos à vida normal."

As vendas da empresa ainda estão em dois dígitos neste ano, e a executiva disse que o crescimento da BYD em 2025 será impulsionado pelas vendas fora da China.

De acordo com a nova política do governo chinês, o presidente da BYD, Wang Chuanfu, de 59 anos, pode ter que se aposentar no início de 2027.

Questionado se Wang tinha um plano de sucessão e qual executivo poderia ser escolhido para substituí-lo, Li afirmou: "Vamos manter isso em segredo".

(Reportagem de Nick Carey)