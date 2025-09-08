China mantém importações fortes de minério enquanto usinas se preparam para alta temporada

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - As importações de minério de ferro pela China em agosto aumentaram 0,6% em relação a julho, uma vez que os preços mais baixos sustentaram as compras enquanto as usinas se preparam para o período de pico da demanda por aço em setembro.

O maior consumidor de minério de ferro do mundo importou 105,23 milhões de toneladas do ingrediente siderúrgico no mês passado, ficando acima de 100 milhões de toneladas pelo terceiro mês, segundo dados da Administração Geral de Alfândega do país divulgados nesta segunda-feira.

O volume foi superior aos 104,62 milhões de toneladas de julho e 3,8% maior do que as 101,39 milhões de toneladas importadas em agosto de 2024.

Os preços mais baixos do minério de ferro no segundo trimestre, com a média abaixo do nível psicológico de US$100 por tonelada, estimularam o interesse de compra e sustentaram as importações elevadas entre junho e agosto, disseram analistas na semana passada antes da divulgação dos dados.

Além disso, as importações aumentaram no mês passado devido à produção de metais quentes, um indicador da demanda de minério de ferro, que permaneceu alta, disse Zhuo Guiqiu, analista da corretora Jinrui Futures.

No mês passado, a produção média diária de metais quentes foi de 2,41 milhões de toneladas, quase estável em relação ao mês de julho, mas 5% maior do que no ano anterior, segundo dados da consultoria Mysteel.

A demanda de minério comparativamente forte fez com que os preços subissem pelo segundo mês consecutivo em agosto.

Uma onda de reabastecimento entre as usinas siderúrgicas em antecipação ao aumento sazonal da demanda de aço em setembro também levou a um aumento das importações de minério em agosto.

Nos primeiros oito meses de 2025, as importações de minério de ferro da China totalizaram 801,62 milhões de toneladas, diminuindo o declínio no acumulado do ano para 1,6%, de 2,3% no período de janeiro a julho, de acordo com os dados.

As exportações de aço da China em agosto caíram 3,4% em relação ao mês anterior, para 9,51 milhões de toneladas.

No acumulado do ano, as exportações foram de 77,49 milhões de toneladas, um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior e um recorde para o período.

As exportações de aço da China têm sido surpreendentemente robustas até agora neste ano, apesar das crescentes medidas antidumping de parceiros como o Vietnã e a Coreia do Sul, argumentando que os fabricantes locais foram prejudicados pela inundação de aço chinês barato.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)