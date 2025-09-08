Chefe da AIEA diz ao Irã que não resta muito tempo em negociação sobre inspeções

Por Francois Murphy

VIENA (Reuters) - O tempo está se esgotando nas negociações entre o órgão de vigilância nuclear da ONU e o Irã sobre como retomar totalmente as inspeções na República Islâmica, disse o chefe do órgão, Rafael Grossi, na segunda-feira, acrescentando que espera que as discussões sejam concluídas em poucos dias.

A Agência Internacional de Energia Atômica não tem acesso às principais instalações nucleares do Irã desde que Estados Unidos e Israel as bombardearam em junho. Após os ataques, o Irã aprovou uma lei que suspende a cooperação com a AIEA e diz que qualquer inspeção tem que ser aprovada pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional.

A AIEA e o Irã estão agora em negociações sobre as "modalidades" de uma retomada total das inspeções, embora Grossi diga que isso não altera o dever do Irã de permitir medidas de verificação, como inspeções, como parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear.

"Ainda há tempo, mas não muito. Sempre há tempo suficiente quando há boa fé e um claro senso de responsabilidade", disse Grossi em declaração em uma reunião trimestral do Conselho de Governadores da AIEA, composto por 35 nações.

"Houve progresso. Espero sinceramente que nos próximos dias seja possível chegar a uma conclusão bem-sucedida dessas discussões a fim de facilitar a retomada, a retomada total, de nosso trabalho indispensável com o Irã", acrescentou.

As conversas estão ocorrendo em um cenário em que três potências da Europa iniciaram um processo de 30 dias em 28 de agosto para reimpor as sanções ao Irã. As restrições foram suspensas em um acordo nuclear de 2015 entre o Irã e as principais potências que se desfez depois que o presidente Donald Trump retirou os EUA do acordo em 2018.

Essas três potências - França, Reino Unido e Alemanha, conhecidas como E3 - afirmaram que seguirão com a reimposição de sanções sob o chamado processo "snapback", a menos que as inspeções da AIEA sejam totalmente retomadas no Irã, e Teerã preste contas de seu grande estoque de urânio de qualidade próxima à de armas e retome as negociações nucleares com os Estados Unidos.

"Estou confiante de que, com essas medidas práticas (sobre inspeções) em vigor, outras consultas e processos diplomáticos importantes encontrarão um terreno mais promissor para avançar em direção a resultados positivos", afirmou Grossi, aparentemente referindo-se à diplomacia mais ampla, como as discussões Irã-E3.

Em Teerã, o Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que as negociações com a AIEA foram "positivas", mas ainda não chegaram a uma conclusão e que nenhum prazo específico foi determinado para a próxima rodada de negociações.

"No sábado, a terceira rodada de negociações terminou e seus resultados estão sendo analisados em Teerã pelas autoridades competentes e anunciaremos os próximos passos quando essa análise for finalizada", disse o porta-voz do ministério, Esmaeil Baghaei, em uma coletiva de imprensa semanal na segunda-feira.

(Reportagem de Francois Murphy e Redação de Dubai)