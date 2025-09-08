Topo

Campeão do US Open, Alcaraz volta ao topo do ranking da ATP; João Fonseca é 42º

08/09/2025 11h48

Campeão do US Open com vitória sobre o italiano Jannik Sinner na final, o espanhol Carlos Alcaraz recuperou a primeira posição do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (8).

Em 2022, quando Alcaraz conquistou seu primeiro título em Nova York, o primeiro Grand Slam de sua carreira, o tenista espanhol, que então tinha 19 anos, se tornou o número 1 mais jovem da história.

Este ano, e depois de 65 semanas com Sinner no topo, Alcaraz desbanca o italiano e confirma o amplo domínio de ambos os jogadores no circuito.

Os dois dividiram os últimos oito títulos de Grand Slam (quatro para cada) e protagonizaram as últimas três finais, com duas vitórias de Alcaraz (Roland Garros e US Open) e uma para Sinner (Wimbledon).

O terceiro colocado no ranking, o alemão Alexander Zverev, aparece 4.850 pontos atrás, seguido pelo veterano Novak Djokovic, que em Nova York alcançou a semifinal pela 53ª vez em 80 participações em Grand Slams e agora é o número 4 do mundo, enquanto o americano Taylor Fritz fecha o Top 5.

O grande salto na lista foi do canadense Felix Auger-Aliassime, derrotado por Sinner na semifinal do US Open, que com esse resultado volta ao Top 20, como número 13 do mundo, depois de subir 14 posições.

Por sua vez, o jovem brasileiro João Fonseca, que foi eliminado na segunda rodada em Nova York, alcançou o melhor ranking da carreira, subindo da 45ª para a 42ª colocação.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 8 de setembro de 2025:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.540 pts (+1)

2. Jannik Sinner (ITA) 10.780 (-1)

3. Alexander Zverev (ALE) 5.930

4. Novak Djokovic (SRV) 4.830 (+3)

5. Taylor Fritz (EUA) 4.675 (-1)

6. Ben Shelton (EUA) 4.280

7. Jack Draper (GBR) 3.690 (-2)

8. Alex De Minaur (AUS) 3.545

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.505 (+1)

10. Karen Khachanov (RUS) 3.280 (-1)

11. Holger Rune (DIN) 3.090

12. Casper Ruud (NOR) 2.755

13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.755 (+14)

14. Andrey Rublev (RUS) 2.610 (+1)

15. Tommy Paul (EUA) 2.510 (-1)

16. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (+5)

17. Jakub Mensik (CZE) 2.380 (-1)

18. Daniil Medvedev (RUS) 2.370 (-5)

19. Alexander Bublik (CAZ) 2.245 (+5)

20. Alejandro Davidovich (ESP) 2.225 (-2)

...

42. João Fonseca (BRA) 1.129 (+3)

ig/mcd/an

© Agence France-Presse

Campeão do US Open, Alcaraz volta ao topo do ranking da ATP; João Fonseca é 42º

