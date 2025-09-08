Próximo pagamento do Bolsa Família: veja calendário de setembro

Os repasses do Bolsa Família referentes a setembro já têm datas confirmadas, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário leva em consideração o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário. Os pagamentos acontecem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas de liberação do Bolsa Família em setembro

Final do NIS 1: 17/09

Final do NIS 2: 18/09

Final do NIS 3: 19/09

Final do NIS 4: 22/09

Final do NIS 5: 23/09

Final do NIS 6: 24/09

Final do NIS 7: 25/09

Final do NIS 8: 26/09

Final do NIS 9: 29/09

Final do NIS 0: 30/09

Próximos meses

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores do programa e benefícios adicionais

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor extra para assegurar renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses — válido a partir de setembro.

Compromissos necessários para manter o Bolsa Família

Os beneficiários precisam seguir algumas condições relacionadas à saúde e à educação:

manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola;

realizar acompanhamento pré-natal durante a gravidez;

monitorar crescimento e estado nutricional de crianças de até 7 anos;

manter a carteira de vacinação em dia, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas obrigações — como faltas escolares frequentes ou vacinas em atraso — pode levar à suspensão temporária do benefício. Por isso, é essencial manter a atenção às regras para evitar bloqueios nos repasses.