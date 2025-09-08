Topo

Economia

Calendário de pagamentos do INSS de setembro: veja datas de depósito

INSS de setembro: veja calendário - Pinterest
INSS de setembro: veja calendário Imagem: Pinterest
do UOL

Colaboração para o UOL

08/09/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A sequência de depósitos continuará seguindo o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador, mantendo o modelo já aplicado para garantir mais clareza e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus valores liberados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles cujo benefício ultrapassa o piso nacional receberão entre os dias 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a benefícios no valor de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse montante.

Para consultar a data correta de recebimento, o beneficiário deve verificar o penúltimo dígito do número do benefício, sempre ignorando o dígito após o traço. Essas informações também podem ser acessadas de forma simples no portal e no aplicativo Meu INSS, que utilizam login com CPF e senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico 24 horas por dia e suporte humano em horário comercial.

Além de verificar o extrato de pagamentos, o Meu INSS também permite acessar dados pessoais e consultar outros serviços disponíveis na plataforma por meio da barra de pesquisa.

Calendário de pagamentos -- até um salário mínimo

  • Final 1: 25/09
  • Final 2: 26/09
  • Final 3: 29/09
  • Final 4: 30/09
  • Final 5: 01/10
  • Final 6: 02/10
  • Final 7: 03/10
  • Final 8: 06/10
  • Final 9: 07/10
  • Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos -- acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 01/10
  • Finais 2 e 7: 02/10
  • Finais 3 e 8: 03/10
  • Finais 4 e 9: 06/10
  • Finais 5 e 0: 07/10

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

Valor do salário mínimo passou por reajuste de 7,5% em 2025; veja total

Calendário de pagamentos do INSS de setembro: veja datas de depósito

Próximo pagamento do Bolsa Família: veja calendário de setembro

Ouro bate novos recordes e deve seguir em alta com Trump, Gaza e Ucrânia

Com agricultor endividado, vendas de máquinas na Expointer despencam 48,9%

CGE-SP, MP, universidades e outros órgãos: concursos ofertam 23,8 mil vagas

Altenburg lança marca de roupas premium para mulheres; pijama a R$ 599

Pessoas têm 'incentivos tortos' para usar plano de saúde, diz CEO

Vai viajar nas férias de verão? Saiba como proteger seu dinheiro até lá

Pix soma 290 milhões de transações em um único dia e bate recorde

BB desiste de processar advogados por recomendações na crise do agro