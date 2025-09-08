Calendário de pagamentos do INSS de setembro: veja datas de depósito

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A sequência de depósitos continuará seguindo o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador, mantendo o modelo já aplicado para garantir mais clareza e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus valores liberados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles cujo benefício ultrapassa o piso nacional receberão entre os dias 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a benefícios no valor de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse montante.

Para consultar a data correta de recebimento, o beneficiário deve verificar o penúltimo dígito do número do benefício, sempre ignorando o dígito após o traço. Essas informações também podem ser acessadas de forma simples no portal e no aplicativo Meu INSS, que utilizam login com CPF e senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico 24 horas por dia e suporte humano em horário comercial.

Além de verificar o extrato de pagamentos, o Meu INSS também permite acessar dados pessoais e consultar outros serviços disponíveis na plataforma por meio da barra de pesquisa.

Calendário de pagamentos -- até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos -- acima de um salário mínimo