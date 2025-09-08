'Cala a boca você': Deputados do PT e do PL batem boca na CPMI do INSS

Os deputados Rogério Correia (PT-MG) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara, protagonizaram um bate-boca hoje durante sessão da CPMI do INSS.

O que aconteceu

A discussão ocorreu durante o depoimento do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT). Ele foi ouvido como testemunha na sessão de hoje.

A confusão começou após Lupi se recusar a responder uma pergunta. O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) questionou se o então ministro era responsável por suas próprias nomeações, e Lupi preferiu não responder. O presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG), disse que a testemunha tem direito ao silêncio.

Em seguida, o relator disse que "testemunha não pode calar a verdade". "A testemunha pode ficar em silêncio se esse fato for incriminá-la e ela tem que deixar isso bem explícito", disse o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), causando protestos dos petistas.

Deputados começaram a bater boca. "Não me manda calar a boca, cala a boca você", disse Rogério Correia a Sóstenes. O petista então se levantou e começou a dizer "Bolsonaro na cadeia", fazendo um sinal de xadrez com os dedos na frente do rosto do líder do PL. Sóstenes respondeu: "Você respeita o Bolsonaro".

Outros parlamentares entraram na confusão. Alguns reagiram dizendo: "vai beijar!", conforme Correia se aproximava de Sóstenes. Outros parlamentares também tentam afastar os dois e apartar a briga. Depois que os ânimos se acalmaram, a sessão foi suspensa por dez minutos.