Braskem Idesa contrata Lazard para avaliar opções

08/09/2025 09h43

SÃO PAULO (Reuters) - A petroquímica Braskem anunciou nesta segunda-feira que a parceria da companhia no México, Braskem Idesa, contratou a Lazard e outros dois escritórios de assessoria para auxiliá-la na avaliação de alternativas financeiras.

A companhia, criada em 2010 como uma joint-venture entre a Braskem e a mexicana Idesa, construiu um grande complexo produtor de polietileno no México.

Segundo o comunicado, a contratação das empresas de assessoria tem como objetivo ajudar a Braskem Idesa a avaliar uma "ampla gama de opções econômico-financeiras".

A joint-venture, que recebe bilhões de dólares em investimentos ao longo dos anos, terminou o segundo trimestre com um índice de utilização de capacidade produtiva de 44% ante 78% um ano antes, prejudicada por problemas de fornecimento de matéria-prima pela petrolífera estatal mexicana Pemex, segundo relatório de resultados do período.

A empresa teve um resultado operacional medido pelo Ebitda negativo no período em US$11 milhões e um caixa de US$100 milhões. A companhia não tem vencimentos relevantes de dívida até 2029, quando vencem US$995 milhões. Em 2032, a Braskem Idesa tem pela frente vencimentos US$1,2 bilhão, segundo dados da companhia, que encerrou junho com uma alavancagem de 9,1 vezes dívida líquida sobre Ebitda.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

