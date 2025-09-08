Manicure, 'reservada': quem era mulher esquartejada em Porto Alegre

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul confirmou hoje que a mulher que teve partes do corpo encontradas em Porto Alegre era Brasília Costa, de 65 anos.

Quem era a vítima

Brasília Costa, ou Bia, como gostava de ser chamada por pessoas próximas, era natural de Arroio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. Ela morava na zona norte da capital gaúcha e trabalhava como manicure.

Era divorciada e sem filhos. Pessoas próximas à vítima disseram à TV Globo que Brasília era uma pessoa "reservada".

Casal namorava há cerca de seis meses. Segundo Raquel Costa, cunhada de Brasília, eles se conheceram em um abrigo em junho do ano passado, durante a enchente que assolou o estado.

Suspeito do assassinato, publicitário Ricardo Jardim, de 66 anos, vivia na mesma região da vítima. Apesar disso, ele nunca foi apresentado à família.

Entenda

Mulher foi esquartejada. Partes do corpo foram encontradas espalhadas por Porto Alegre desde segunda-feira da semana passada.

Primeira parte localizada foi o tronco. Ele foi deixado no guarda-volumes da Estação Rodoviária da cidade em 20 de agosto. Na última segunda-feira, os trabalhadores do local estranharam o mau cheiro e abriram a mala. Nesse fim de semana, outros pedaços foram encontrados pela cidade. Ainda falta localizar o crânio da vítima.

Mulher pode ter sido morta no dia 9 de agosto. Segundo o delegado responsável pelo caso, Leandro Bodóia, Ricardo cometeu o crime "com a intenção de afrontar a sociedade".

Além disso, ele tentou movimentar contas bancárias da vítima, o que pode indicar motivação financeira. "Este homem não pode estar em condições de convívio na sociedade. É uma pessoa que tem capacidade de cometer crimes altíssima", disse o delegado.

Suspeito está preso preventivamente. Em 2018, ele havia sido condenado a 28 anos de prisão por matar e concretar o corpo da própria mãe, mas ganhou progressão para o regime semiaberto em 2024. Pouco depois, tornou-se foragido.