Botafogo conquista Brasileirão sub-20 de futebol feminino
? Botafogo F.R. (@Botafogo) September 9, 2025
Notícias relacionadas:
- BR Feminino: Corinthians e Cruzeiro empatam no primeiro jogo da final.
- Jogadores do Brasil destacam desafio de jogar na altitude da Bolívia.
- Brasil garante bronze no Campeonato Mundial de vôlei feminino.
Na final desta segunda Botafogo e Flamengo protagonizaram um jogo emocionante, com oportunidades de lado a lado. Mas as Crias Gloriosas foram mais eficientes e marcaram o gol da vitória aos 44 do primeiro tempo, quando Rebeca acertou um chutaço da entrada da área que encobriu a goleira Bibi antes de morrer no ângulo.
Aos 33 da etapa final o Botafogo chegou a marcar novamente, quando Rhaissa aproveitou uma falha da defesa do Flamengo para dominar a bola na intermediária, invadir a área e bater na saída da goleira Bibi. Porém, o lance foi anulado pelo VAR (árbitro de vídeo), que assinalou que a atacante alvinegra dominou a bola usando o braço.