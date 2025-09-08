Topo

Notícias

Bolsonaro pede para deixar prisão domiciliar para procedimento médico

08/09/2025 16h37

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu, nesta segunda-feira (8), para deixar a prisão domiciliar em Brasília para se submeter a um procedimento médico no domingo, enquanto a sentença de seu julgamento sobre seu envolvimento na trama golpista está prevista para esta semana.

Na reta final deste processo judicial histórico, que pode condená-lo a 40 anos de prisão, Bolsonaro pediu "autorização para deslocamento a fim de se submeter a procedimento médico no Hospital DF" em Brasília, segundo o documento do requerimento, obtido pela AFP.

Segundo o pedido, trata-se de um procedimento ambulatorial e com previsão de alta no mesmo dia.

Cumprindo prisão domiciliar preventiva em Brasília desde agosto, Bolsonaro, de 70 anos, se submeterá à remoção de duas lesões cutâneas, uma delas descrita como uma "neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele", de acordo com o boletim médico publicado pelo portal Metrópoles.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) dará seu veredicto esta semana sobre se o ex-presidente (2019-2022) arquitetou um plano junto com vários colaboradores para tentar se manter no poder após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), a suposta trama golpista incluía a decretação de estado de sítio e um plano para assassinar Lula, seu vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Bolsonaro alega inocência e seus advogados pediram, na quarta-feira, sua absolvição por falta de provas.

Atualmente, o ex-presidente sofre com crises de soluço e vômitos relacionados com problemas em seu aparelho digestivo provocados pela facada sofrida em 2018, durante um evento de campanha.

Esta seria a segunda saída por motivos médicos de Bolsonaro, depois de ter se submetido, em agosto, a exames que revelaram que ele havia sofrido recentemente com duas pneumonias.

Em abril, o ex-presidente foi submetido a uma longa cirurgia para solucionar uma obstrução intestinal, em uma das várias intervenções que sofreu desde o atentado de 2018.

ll/app/mr/mvv/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Democratas publicam suposta carta de aniversário de Trump a Epstein

Indonésia amplia número de frigoríficos do País habilitados para exportar carne

Bolsonaro pede para deixar prisão domiciliar para procedimento médico

Perfis no TikTok usam IA para disseminar desinformação sobre política

Espanha anuncia sanções contra Israel por "extermínio" de palestinos

Brasil enfrenta Bolívia, que precisa vencer para sonhar com vaga na repescagem

VLI transporta recorde de 11,9 milhões de t de grãos e farelos no 1º semestre

Democratas publicam suposta carta de aniversário de Trump ao criminoso sexual Jeffrey Epstein

Justiça mantém prisão preventiva de TH Joias, deputado estadual do Rio

A megabarragem da Etiópia que vem gerando tensão como o Egito e o Sudão

Milei, da Argentina, precisará buscar alianças após derrota eleitoral