Topo

Notícias

Bolsonaro pede autorização do STF para fazer procedimento médico

08/09/2025 14h41

As medidas cautelares foram determinadas no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, é investigado pela atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

Em março deste ano, Eduardo pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos, sob a alegação de perseguição política. 

Nesse processo, o ex-presidente é investigado por mandar recursos, via pix, para bancar a estadia de seu filho no exterior. 

Bolsonaro também é réu na ação penal da trama golpista no Supremo, cujo julgamento deve ser finalizado na sexta-feira (12). 

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Trump "não assinou" nem desenhou suposta nota para Epstein (Casa Branca)

Por que semana do clima de Nova York será importante para a COP-30

Pelo menos 10 pessoas morrem e 61 ficam feridas após colisão de ônibus com trem de carga no México

Aeroporto de Heathrow, em Londres, reabre terminal após ser fechado por incidente

Artesão e violeiro mantêm viva tradição da viola de cocho no Pantanal

Lupi diz à CPMI do INSS que não sabia de desvios: 'Nunca acobertei'

Marinha da Colômbia atira por engano contra barco de prefeita e mata funcionário

Tegram movimenta em agosto 1,75 milhão de t de soja e milho

Bandeiraço dos EUA 'expressa o que o povo está sentindo', diz vice de SP

Esquerda vence eleições legislativas na Noruega, segundo primeiras projeções

Suprema Corte dos EUA volta a autorizar operações migratórias em Los Angeles