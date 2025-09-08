Bolsonaro pede a Moraes para fazer procedimento médico após julgamento

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu autorização ao ministro do STF Alexandre de Moraes para que o ex-presidente deixe a prisão domiciliar para fazer um procedimento médico.

O que aconteceu

O procedimento deve ocorrer no próximo domingo, ou seja, após o julgamento da trama golpista. Os ministros da Primeira Turma do Supremo têm até a sexta-feira, dia 12, para decidir pela absolvição ou condenação de Bolsonaro e de outros sete réus. O julgamento será retomado amanhã.

Trata-se de uma retirada de lesões na pele, segundo pedido da defesa. O procedimento será feito no Hospital DF Star, em Brasília, com previsão de alta para o mesmo dia. O pedido médico é assinado por Cláudio Birolini, chefe da equipe de cirurgia.

As lesões seriam "pequenas manchas marrons regulares na pele", segundo o CID incluído no pedido médico. Geralmente, após o procedimento, é feita biópsia para saber se é um tumor benigno ou maligno.

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Caso a autorização seja concedida, será a segunda vez que ele deixará a prisão domiciliar. Em agosto, Bolsonaro pediu autorização para deixar sua casa para fazer exames. Na ocasião, os exames apontaram resíduos de duas infecções pulmonares recentes e quadros de esofagite e gastrite.