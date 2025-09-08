Bolsas de NY fecham em alta, com novo recorde do Nasdaq, à espera de dados de inflação dos EUA

Topo

08/09/2025 17h47

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 8, em dia de agenda esvaziada, à medida que investidores aguardam os índices de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês), na quarta-feira, e ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), no dia seguinte, dos Estados Unidos, que podem influenciar na decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima semana.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,25%, aos 45.514,95 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,21%, aos 6.495,15 pontos. O Nasdaq, por sua vez, encerrou o pregão em recorde histórico de fechamento, com alta de 0,45%, aos 21.798,70 pontos - e renovou recorde intraday durante o dia, aos 21.885,62 pontos.

Thierry Wizman, estrategista de câmbio e juros globais do Macquarie Group, destacou que "as ações dificilmente terão um desempenho muito ruim se a inflação do núcleo do CPI vier alta ou se a inflação de bens acelerar". Segundo ele, o mercado ainda trabalha com a expectativa de um corte da taxa básica de juros de 25 pontos-base pelo Fed na próxima semana, mantendo em aberto novas reduções até o fim do ano.

A Tesla recuou 1,27%, direcionada pela proposta do conselho para que investidores aprovem um novo pacote de remuneração para Elon Musk, que pode chegar a US$ 1 trilhão em dez anos. A Broadcom, por sua vez, fechou em alta de 3,21%, dando sequência à disparada de 9,4% na sexta-feira, quando anunciou ter fechado uma encomenda de US$ 10 bilhões em chips de inteligência artificial (IA) com um cliente não revelado, identificado pelo Wall Street Journal como a OpenAI.

Na véspera de seu evento anual do iPhone, a Apple recuou 0,73%. A companhia deve apresentar quatro novos modelos, como o iPhone 17 Air, mais fino e leve que a versão básica.

A AppLovin (+11,59%) e Robinhood (+15,83%) avançaram após o anúncio de que passarão a integrar o índice S&P 500 em 22 de setembro.

A Eightco decolou 3.008,97% após a companhia anunciar captação privada de US$ 250 milhões para adotar a Worldcoin como principal ativo de tesouraria e a contratação do analista Dan Ives, da Wedbush.

