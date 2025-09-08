Topo

Notícias

Bolsas da Europa sobem, com petróleo e bancos em destaque, de olho em voto de confiança na França

08/09/2025 06h39

Por Sergio Caldas

São Paulo, 08/09/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, impulsionadas por ações dos setores petrolífero e bancário, enquanto investidores aguardam um crucial voto de confiança sobre o governo do primeiro-ministro da França, François Bayrou.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,21%, a 550,42 pontos. Apenas o subíndice do setor petrolífero e de gás tinha alta de 0,80%, à medida que o petróleo se recuperava diante da perspectiva de novas sanções dos EUA contra a Rússia, após o último ataque de Moscou na Ucrânia, enquanto o subíndice de bancos também subia cerca de 0,80%, revertendo parte das perdas da semana passada.

Apesar do apetite por risco, investidores estão apreensivos com a França, onde é amplamente esperado que o premiê François Bayrou perca um voto de confiança, convocado por ele mesmo após discordâncias partidárias sobre cerca de 44 bilhões de euros em cortes orçamentários.

No âmbito macroeconômico, a produção industrial da Alemanha cresceu 1,3% na comparação mensal de julho, em resultado ligeiramente melhor do que o esperado.

Mais adiante, na quinta-feira (11), as atenções vão se voltar para decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) que, segundo analistas, deverá deixar suas principais taxas de juros inalteradas, uma vez que a inflação na zona do euro segue em torno da meta oficial de 2% e persistem dúvidas sobre o impacto das tarifas do governo Trump.

Às 6h36 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,12%, a de Paris avançava 0,35% e a de Frankfurt ganhava 0,75%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,29%, 0,69% e 0,67%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Alto Comissário da ONU denuncia 'retórica genocida' de Israel sobre Gaza

Exército resgata 27 de 72 militares sequestrados por guerrilha na Colômbia

Rick Davies, vocalista e fundador do grupo Supertramp, morre aos 81 anos

Milhares de bolsonaristas se reúnem na Paulista para defender anistia

Exportações da China para EUA caem 11,8% entre julho e agosto com disputa comercial

Depois de Trump, Israel faz 'última advertência' ao Hamas

Australiana que matou parentes do marido com cogumelos tóxicos condenada à prisão perpétua

Partido de Milei sofre derrota em eleição provincial considerada teste na Argentina

Na cidade mais alta do mundo, pessoas morrem aos 35 - mas não pela altitude

SP 'está preparado' para crise hídrica, diz secretária do Meio Ambiente

Protagonistas, Tarcísio radicaliza e Michelle se emociona em ato em SP