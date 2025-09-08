Topo

Bolsas da Europa fecham em alta, com avanço de petroleiras e expectativas por votação na França

São Paulo

08/09/2025 13h53

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 8, com impulso de petroleiras, apoiadas pelo avanço do barril, que sobe de olho em fatores geopolíticos. O destaque do dia foi a expectativa pela votação de confiança no governo do primeiro-ministro da França, François Bayrou. Na sessão, a iminente queda do líder teve pouco efeito nos ativos, por sua vez, a incerteza gerada a partir da votação pode voltar a afetar os mercados.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,52%, a 552,04 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,14%, a 9.221,44 pontos. Em Frankfurt, o DAX ganhou 0,96%, a 23.824,10 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,78%, a 7.734,84 pontos. As cotações são preliminares.

A líder oposicionista francesa Marine Le Pen afirmou no parlamento que "este momento marca o fim da agonia de um governo fantasma", em menção ao gabinete comandado por Bayrou. "Seu governo provavelmente entrará em colapso sob pressão da oposição, o que pode pesar sobre as ações e títulos franceses", aponta Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.

A incerteza foi ampliada por nova ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, no maior ataque desde o início da guerra, que contou com mais de 800 drones e alvejou prédios públicos. Em resposta, líderes europeus prometeram acelerar novo pacote de sanções e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que falará com o homólogo russo, Vladimir Putin, muito em breve. A União Europeia (UE) considera sanções secundárias contra a China por compra de petróleo russo e medidas contra o Casaquistão, mas a adoção depende dos EUA. Autoridades europeias e norte-americanas se reúnem nesta segunda e na terça em Washington para discutir a questão.

No âmbito macroeconômico, a produção industrial da Alemanha cresceu 1,3% na comparação mensal de julho, em resultado ligeiramente melhor do que o esperado. Mais adiante, na quinta-feira, 11, as atenções vão se voltar para decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) que, segundo analistas, deverá deixar suas principais taxas de juros inalteradas, uma vez que a inflação na zona do euro segue em torno da meta oficial de 2% e persistem dúvidas sobre o impacto das tarifas do governo Trump.

Em Lisboa, as ações da Mota-Engil dispararam 9,41%, impulsionadas pela vitória na disputa pela construção e gestão do primeiro túnel imerso do Brasil, que ligará Santos e Guarujá. Na cidade, o PSI 20 subiu 0,65%, a 7.754,11. Em Madri, as ações do Sabadell (0,81%) e do BBVA (+1,89%) subiram.

A partir desta segunda-feira, os acionistas do primeiro banco decidirão se aceitam a oferta do segundo, embora as ações da empresa de Vallesana estejam sendo negociadas acima da oferta lançada por sua concorrente. Na capital espanhola, o Ibex35 avançou 1,02%, a 15.002,20 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,28%, a 41.723,69 pontos.

