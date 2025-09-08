Topo

BHP pagará US$72,5 mi para resolver ação coletiva da Samarco sobre rompimento da barragem em 2015

08/09/2025 20h53

(Reuters) - A mineradora global BHP Group disse na terça-feira (horário local) que pagará 110 milhões de dólares australianos (US$72,52 milhões) para resolver uma ação coletiva de acionistas australianos relacionada ao colapso mortal da barragem de rejeitos de Fundão em 2015.

A ação coletiva foi ajuizada no Tribunal Federal da Austrália em 2018 em nome dos acionistas que adquiriram ações da BHP antes do rompimento da barragem de Fundão.

O rompimento da barragem em uma mina de minério de ferro de propriedade da Samarco, perto da cidade de Mariana, Minas Gerais, matou 19 pessoas. O desastre também deixou centenas de pessoas desabrigadas, inundou florestas e poluiu o rio Doce.

A Samarco é uma joint venture entre a unidade brasileira da BHP e a mineradora Vale.

Em 2024, um tribunal federal brasileiro decidiu que a Vale, a BHP e a Samarco não eram criminalmente responsáveis pelo rompimento da barragem.

A BHP, a maior mineradora listada do mundo, disse que espera recuperar a maior parte do valor do acordo com suas seguradoras.

(Reportagem de Rajasik Mukherjee)

