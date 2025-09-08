Importada Revlon ou 'baratinha' Britânia: qual escova modeladora é melhor?

Se você, como eu, vive sendo fisgada por "achadinhos" do TikTok, provavelmente já se deparou com a disputa entre duas escovas modeladoras que prometem resultados de salão. A Revlon Root Booster e a Britânia Modeladora BEC04 estão bombando — e claro que eu testei as duas.

Spoiler: uma virou minha xodó, mas não significa que a outra não tenha seu lugar. Vamos começar essa batalha?

Escova Revlon: a 'queridinha' gringa

Começando pela queridinha gringa, a Revlon. Essa escova secadora é a evolução da famosa One-Step — agora mais fina e mais fácil de manusear. Ela promete secar, alisar e modelar de uma vez só.

Pontos positivos

Após o uso da escova secadora Revlon Imagem: Colaboração para o Guia de Compras UOL

Dá volume e brilho. A escova não apenas alisa, mas também modela os fios, mantendo o volume natural, sem deixar aquele efeito "escorrido" de chapinha. Ao mesmo tempo, o calor combinado com o design da escova ajuda a selar a cutícula do cabelo, resultando em mais brilho — quase como uma escova profissional de salão.

Alisa com facilidade. Graças à secagem rápida e intensa, ela consegue domar os fios mais resistentes, alisando com mais facilidade se comparada com as escovas modeladoras comuns. É uma opção para quem quer alisar em casa sem precisar usar secador, escova e chapinha em etapas separadas.

Não desliga quando esquenta. Diferentemente de muitas escovas que perdem calor no meio do uso ou até desligam sozinhas por superaquecimento, a Revlon mantém a temperatura estável durante todo o processo. Isso significa menos tempo refazendo mechas e mais eficiência no alisamento.

Cabo longo. O fio de energia é extenso e flexível, o que ajuda na mobilidade durante o uso, principalmente se sua tomada não está perto do espelho, como no meu caso. É um detalhe pequeno, mas que faz diferença no conforto e praticidade.

Pontos de atenção

A escova da Revlon não só alisa, como também modela os fios Imagem: Jéssica Nascimento/Colaboração para o Guia de Compras UOL

É barulhenta. A Revlon Root Booster é, acima de tudo, uma escova secadora, então o barulho intenso faz parte do pacote. Durante o uso, ela soa como um secador de alta potência — o que pode incomodar quem prefere ferramentas mais silenciosas, especialmente se você costuma se arrumar cedo ou tarde, quando o silêncio reina em casa.

Esquenta bastante. A potência que entrega resultados rápidos também exige cuidado. A escova atinge temperaturas altas e, com uso frequente, pode ressecar ou danificar cabelos mais finos e os já fragilizados. É importante usar um bom protetor térmico antes e evitar o uso diário.

Mais cara que a média. O investimento não é baixo, principalmente considerando que ela cumpre funções que outras escovas fazem por um preço menor. Isso pode ser um fator limitante se você busca uma solução mais acessível ou usa ferramentas térmicas com pouca frequência.

O que mudou para mim?

O resultado realmente impressiona. O cabelo fica com volume na medida e um brilho que lembra finalização de salão. Já falamos bem dela por aqui.

Escova Britânia: 'baratinha' e eficiente

Do outro lado do ringue, temos a Britânia BEC04, uma opção nacional, mais acessível, leve e que promete ser eficiente. Diferentemente da Revlon, ela não seca o cabelo — ou seja, para usá-la, você precisa estar com os fios já secos.

Pontos Positivos

Preço acessível. Ela se destaca pelo valor acessível. A escova entrega funcionalidades que normalmente só vemos em modelos mais caros, como emissão de íons e cordão giratório. Isso a torna um bom custo-benefício, especialmente para quem busca praticidade sem comprometer o bolso.

Após usar a escova modeladora Britânia Imagem: Jéssica Nascimento/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Fácil de usar, leve e ergonômica. Nada de complicação ou aparelhos pesados. A escova tem um design ergonômico que se encaixa perfeitamente na mão, tornando o uso muito mais confortável — mesmo para quem não tem habilidade profissional, como eu. O peso leve e o cabo giratório de 360° garantem liberdade de movimento e evitam cansaço durante o uso, o que é ideal para o dia a dia.

Silenciosa. Diferentemente de secadores barulhentos, essa escova é quase silenciosa. Isso permite que você modele o cabelo sem incomodar quem está por perto — seja de manhã cedo ou à noite. Um detalhe que pode parecer simples, mas faz toda a diferença na rotina.

Cabelo com brilho e sem frizz. O diferencial tecnológico está na emissão de íons de tourmaline, que ajudam a manter a umidade natural dos fios, selam as cutículas e reduzem o frizz. O resultado é um cabelo mais brilhoso, macio e com aparência saudável.

Escova da Britânia é fácil de usar e leve Imagem: Jéssica Nascimento/Colaboaração para o Guia de Compras UOL

Modela melhor que a chapinha. Enquanto a chapinha costuma deixar o cabelo muito liso, muitas vezes sem movimento, a escova modeladora proporciona um resultado mais leve, com volume na medida certa. Ela é ideal para quem busca fios alinhados, mas ainda quer balanço e aparência natural — sem aquele efeito chapado.

Temperatura na medida. Com uma temperatura que chega a 210?°C, a escova atinge o ponto ideal para modelar até os fios mais grossos ou rebeldes. Ela aquece rápido e mantém a temperatura constante, o que traz segurança no processo.

Resultado de salão. Com todos esses recursos combinados, o efeito final lembra um cabelo feito no salão, mas com a praticidade de estar em casa, em poucos minutos e sem gastar a mais. É aquela sensação de "fiz sozinha e acertei em cheio".

Ponto de atenção

Não alisa completamente. É importante ter em mente que a escova modeladora não é uma chapinha, ou seja, não vai alisar totalmente os fios, principalmente os mais crespos ou volumosos. Mas essa também não é a proposta dela. A escova foi desenvolvida para modelar, dar forma e movimento ao cabelo, alinhando os fios com um efeito mais natural e saudável.

O que mudou para mim

Para quem quer praticidade no dia a dia e um visual leve, com brilho e sem frizz, ela cumpre exatamente o que promete. E apesar de ter que estar com os fios já secos para usá-la, isso traz um diferencial: ela modela como uma campeã, especialmente pontas e franja.

Nos últimos meses, confesso que venho usando muito mais a Britânia. Deixo o cabelo secar naturalmente e depois passo a escova só para modelar — principalmente nas pontas e na franja. O resultado é leve, com movimento, e o melhor: parece que saí do salão sem precisar de calor extremo ou ficar com fios ressecados. Para quem tem cabelo mais liso ou ondulado, ela dá conta do recado.

Para quem pode funcionar as duas escovas

Se você tem cabelo cacheado ou crespo e quer alisar de verdade com praticidade, a Revlon ainda é a melhor pedida. Ela dá potência e agilidade que a Britânia não entrega, justamente por não secar os fios. Se o cabelo é liso ou ondulado, e o desejo é só modelar, aposte na Britânia.

Conclusão? As duas escovas têm seu valor e, sinceramente, se complementam mais do que competem. A Revlon é o trator que faz tudo de uma vez. A Britânia é a fada modeladora que cuida dos detalhes. Se eu tivesse que escolher uma só, hoje, ficaria com a Britânia. Mas se seu objetivo é alisar de forma intensa e rápida, especialmente em cabelos mais volumosos, invista na Revlon.

