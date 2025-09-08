Barclays corta previsão de preço do petróleo para 2026 com expectativas de oferta da Opep+

(Reuters) - O Barclays reduziu nesta segunda-feira sua previsão de preço do petróleo Brent para 2026 em US$4, para US$66 por barril, citando expectativas de que a Opep+ irá desfazer totalmente os cortes voluntários de produção até setembro do próximo ano.

O banco disse que a decisão da Opep+ no fim de semana de elevar as metas de produção de outubro em 137.000 barris por dia (bpd) foi "o grupo iniciando a reversão de seus ajustes voluntários iniciais que entraram em vigor em maio de 2023".

Nesse ritmo, observou o banco, a Opep+ concluiria a reversão total de 1,66 milhão de bpd em cortes dentro de 12 meses.

"A reação do mercado sugere algum alívio pelo fato de que o ritmo de reversão seria muito mais lento do que recentemente", disse o Barclays, ressaltando que em agosto e setembro o grupo aumentou as metas agregadas em um ritmo quatro vezes maior do que o anunciado para outubro.

O acordo do fim de semana também deu início ao processo de uma segunda parcela de cortes de cerca de 1,65 milhão de bpd, mais de um ano antes do previsto. A Opep+ já se desfez totalmente de uma primeira parcela de 2,5 milhões de bpd desde abril, equivalente a cerca de 2,4% da demanda global.

A Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, cortou o preço oficial de venda do petróleo Arab Light que vende para a Ásia um dia depois que os produtores da Opep+ concordaram com o aumento da produção.

(Reportagem de Sherin Elizabeth Varghese e Anushree Mukherjee em Bengaluru)