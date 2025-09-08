Topo

Balança comercial tem superávit de US$ 514,7 milhões na 1ª semana de setembro

Brasília

08/09/2025 15h58

Brasília, 8 - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 514,7 milhões na primeira semana de setembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 8, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,404 bilhões e importações de US$ 5,889 bilhões. No ano, de janeiro a setembro de 2025, o superávit soma um total de US$ 43,326 bilhões, resultado de US$ 233,987 bilhões em exportações e US$ 190,660 bilhões em importações. O superávit no mesmo período de 2024 era de US$ 58,702 bilhões.Na primeira semana de setembro, comparado ao mesmo período de setembro de 2024, as exportações caíram 5,5%. O resultado se deu devido a uma queda de 25,4% em Agropecuária, que somou US$ 1,011 bilhão; queda de 14% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,240 bilhão e, por fim, crescimento de 4,81% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 4,121 bilhões. Por outro lado, as importações tiveram crescimento de 5,7% na primeira semana de setembro na mesma comparação, com queda de 15,5% em Agropecuária, que somou US$ 92,94 milhões; crescimento de 24,6% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 457,57 milhões e, por fim, crescimento de 5,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 5,322 bilhões.

