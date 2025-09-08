STF deve seguir forte após julgar Bolsonaro, diz autor de 'Supremocracia'

O STF (Supremo Tribunal Federal) segue forte e é improvável que vá se "recolher" após o fim do julgamento dos réus do núcleo 1 da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), analisa Oscar Vilhena Vieira, professor de direito constitucional da FGV (Fundação Getulio Vargas).

Para ele, o STF vai continuar sendo "instado a interferir", devido à conjuntura de tensões políticas.

"As instituições estão funcionando a todo vapor, mas prefiro quando estão funcionando em 'velocidade de cruzeiro': isto é, na medida em que a política brasileira se normaliza, o Supremo também pode se normalizar", diz, em entrevista ao UOL.

Isso não está acontecendo agora. Estamos num momento de tensões fortes entre os Poderes, que é como um jogo de caneladas, no qual toda hora alguém faz uma falta mais pesada e o juiz precisa entrar mais contundente. Estamos vendo um jogo catimbado, com muita tensão entre os atores políticos e todos aqueles que estão assistindo.

'Supremocracia'

Oscar Vilhena Vieira, professor da FGV Imagem: Zanone Fraissat/Folhapress

O jurista estuda o STF desde a década de 1990.

É de sua autoria o conceito de "Supremocracia", que se refere à autoridade do Supremo em relação aos outros tribunais e em relação aos demais Poderes.

Supremocracia deriva de um processo que foi lançado pela Constituição de 1988, que levou a uma concentração muito forte de poderes nas mãos do STF. Na Constituinte, parlamentares viram que o STF poderia servir como um garantidor, um seguro contra a própria irracionalidade da política

O STF é o guardião da Constituição (e a Constituição é imensa). Também tem a função de uma Corte constitucional, que é muito demandada: às vezes, é aprovada uma medida de manhã, no Congresso e, à tarde, já há três Adins [ações diretas de inconstitucionalidade] no STF. Também supervisiona o trabalho dos atores políticos diretamente através do foro privilegiado —todos os membros do Congresso, os ministros, o presidente da República

STF 'fiador da democracia' ou 'ditadura da toga'

Ministros do STF tiveram papel decisivo para a defesa da democracia, diz o autor.

O TSE [Tribunal Superior Eleitoral], um tribunal especial para dirimir conflitos que ocorram ao longo do processo eleitoral, é presidido por um ministro do Supremo. O órgão foi alvo de ataques do governo Jair Bolsonaro. O ministro Edson Fachin, por exemplo, afastou um militar que maliciosamente pôs em xeque a integridade das urnas. O ministro Alexandre de Moraes teve a frieza de lidar com o incidente da PRF e a tentativa de dificultar votos no Nordeste. O STF é bastante fragmentado e tenso internamente, mas conseguiu agir colegialmente, o que, a meu ver, assegurou a defesa da democracia naquele momento

Grupos que não comungam do compromisso com a democracia veem o STF como ameaça. Hugo Chávez queria interferir na Corte Constitucional na Venezuela; Orbán, na Hungria; Erdogan, na Turquia. É o que Trump diz de todos os tribunais não alinhados a ele. Líderes autoritários de direita ou de esquerda veem Cortes como inimigos

No 7 de Setembro de 2021, o ministro Luiz Fux foi atacado —foi a época da frase 'nem um jipe, só um soldado e um cabo'. No 7 de Setembro deste ano, o ministro Alexandre de Moraes foi atacado —e foi impressionante ver que a maior bandeira era a dos EUA, mas nenhum dos líderes políticos que estavam discursando contestou isso na hora

Imagino que o ministro Moraes, alvo da lei Magnitsky (mal aplicada), não deve alterar suas decisões. Ele é um ministro conservador: foi um promotor linha-dura e punitivista, participou de governos de centro-direita, foi ministro do governo Michel Temer (que ninguém pode chamar de esquerda)

STF empoderado pós-julgamento?

Vilhena conta que se perguntou várias vezes "qual o tamanho" do STF após um julgamento de impacto, como o impeachment de Fernando Collor e o julgamento do mensalão.

Na década de 1990, quando comecei a estudar o STF, precisava ir a Brasília e ficava assistindo às sessões para tomar notas, pedir para ler acórdãos, pedia entrevistas para ministros (que, naquela época, não eram 'estrelas de cinema'). Ao longo do tempo, o STF foi se empoderando e se tornando um ator político institucionalmente muito relevante: é quem dá a última palavra sobre questões da máxima importância

Atualmente, as sessões são transmitidas na TV Justiça, tudo é bastante transparente. O lado positivo é que acompanhamos o que acontece lá. O lado negativo é uma tendência de polarizar divergências. Isso é complicado para julgamentos criminais, como o atual, que são sempre muito emocionais. As pessoas se dividem e querem ver 'a Justiça sendo feita', mas muitas vezes falta compreensão de como funciona o direito

O governo Jair Bolsonaro foi talvez o período de maior enfrentamento em que se questionou a autoridade do Supremo, entre a pandemia e as eleições. Passada a tempestade, o STF se recolheria. Só que, imediatamente depois, no 8 de Janeiro, veio um ataque ainda maior e sem precedentes. O Supremo nunca foi atacado assim antes, nem no Império. Isso gerou uma onda que, na literatura, nós chamamos de 'democracia militante', em que as instituições vão exercer seu poder da maneira mais contundente possível para proteger a Constituição