Protagonistas, Tarcísio radicaliza e Michelle se emociona em ato em SP

Sem a presença de Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foram os protagonistas do ato da direita de 7 de Setembro na avenida Paulista.

O que aconteceu

Tarcísio e Michelle chegaram ao ato na Paulista juntos. Segundo o UOL apurou, eles se encontraram no Palácio dos Bandeirantes antes dos discursos de ontem. O pré-candidato à Presidência e governador de Minas, Romeu Zema (Novo), a deputada federal Rosana Valle (PL-SP) e o ex-deputado federal Deltan Dellagnol (Novo) também estiveram presentes.

Aliados do ex-presidente avaliam que discurso de Tarcísio foi o "melhor" em relação aos outros atos. Pela primeira vez, o governador fez críticas ao ministro do STF Alexandre de Moraes. "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes", disse enquanto manifestantes gritavam "Fora, Moraes".

O tom adotado pelo governador é uma tentativa de aproximação ao bolsonarismo radical. O "núcleo duro do bolsonarismo", que envolve aliados e apoiadores mais ligados a pautas mais radicais da direita, enxergaram uma mudança da postura de Tarcísio.

Apesar do novo discurso, as falas de Tarcísio não empolgaram os manifestantes presentes. Não houve fortes aplausos ou gritos enquanto o governador discursava. Ele também não foi citado por nenhuma liderança em São Paulo nem nos demais atos que ocorreram pelo Brasil, como em Belo Horizonte, Brasília e no Rio de Janeiro.

As críticas de Tarcísio ao julgamento contra Bolsonaro no STF foram rebatidas depois do ato pelo ministro Gilmar Mendes. Nas redes sociais, o decano do Supremo afirmou que é "oportuno reiterar", no Dia da Independência, que a "verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento". "Não há no Brasil 'ditadura da toga', tampouco ministros agindo como tiranos", disse, sem citar o governador.

Na Paulista, Tarcísio citou frase usada por Moraes no julgamento. "A impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar", disse o governador de São Paulo. Na última terça, o ministro citou que a impunidade deixaria uma cicatriz na democracia.

Tarcísio virou grande fiador da anistia na última semana e é cotado como possível candidato ao Planalto. Publicamente, o governador afirma que tentará à reeleição no próximo ano, mas, nos bastidores, aliados afirmam que ele se candidataria à Presidência com o aval de Bolsonaro.

Tarcísio subiu tom em ato e atacou Moraes e o STF Imagem: Nelson Almeida/AFP

Michelle pediu desculpas por choro: "está pesado demais'

Enquanto Tarcísio radicalizou, o discurso de Michelle foi classificado como "emocionante". Sem críticas ao STF, a ex-primeira-dama focou em abordar a vigilância da Polícia Federal no entorno do condomínio onde mora e a presença de agentes em sua casa. Ela também explorou o vocabulário cristão, que sempre utiliza em seus discursos.

A ex-primeira-dama chorou assim que subiu no carro de som na Paulista. Com um boneco que simula a imagem do marido em mãos, Michelle chorou durante os discursos e depois ao falar com os apoiadores. "Nunca pensei que seria tão difícil estar aqui hoje com vocês", disse. "Eu não queria estar chorando, mas está pesado demais".

Michelle também é uma das cotadas para se candidatar à Presidência em 2026. Em carta enviada ao site Pleno News, ela criticou, entretanto, quem antecipa a discussão das eleições. A presidente nacional do PL Mulher afirmou estar com a atenção voltada para o marido, sua família e a "gravidade" da situação do país.

Apoiadores de Bolsonaro comemoraram a fala de Michelle. Eles afirmaram que a ex-primeira-dama conseguiu demonstrar à militância os efeitos do que chamam de perseguição de Moraes.

Michelle se emocionou durante discurso em ato na Paulista Imagem: Amanda Perobelli/Reuters

Julgamento deve acabar nesta semana

A Primeira Turma do STF retoma o julgamento do núcleo 1 da trama golpista na próxima terça-feira. Os ministros têm até sexta-feira (12) para proferirem seus votos pela absolvição ou condenação de Bolsonaro e outros sete réus do grupo que foi identificado como "crucial".

Na semana passada, os advogados dos réus tiveram 1 hora para apresentar suas manifestações. As defesas criticaram a validade da delação de Mauro Cid, pediram absolvição de seus clientes e negaram que houve tentativa de golpe. Houve também reclamações sobre a quantidade de provas a serem analisadas.

A sessão no Supremo será retomada com o voto de Moraes, que é relator da ação. Depois, os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por fim, o presidente da Turma, Cristiano Zanin, apresentam seus votos.