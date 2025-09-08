Ataque em Jerusalém deixa ao menos 6 mortos - Autoridades israelenses relatam que dois palestinos abriram fogo em um ponto de ônibus. Ataque deixou ao menos 12 feridos.Ao menos seis pessoas morreram e 12 ficaram feridas em um ataque a tiros em um ponto de ônibus em Jerusalém nesta segunda-feira (08/09), de acordo com os serviços de saúde locais. A polícia descreveu o incidente, um dos mais mortais ocorridos na cidade nos últimos anos, como um ataque terrorista.

O incidente ocorreu por volta das 10h (hora local) na rua Yigal Yadin, no cruzamento de Ramot, ao norte da cidade, quando dois agressores abriram fogo contra um ponto de ônibus próximo a dois assentamentos israelenses. Os perpetradores do ataque são dois palestinos, como informou o ministro do Exterior de Israel, Gideon Saar, em uma declaração feita na Hungria.

O serviço de resgate confirmou que os dois supostos agressores palestinos foram mortos. Segundo relatos de testemunhas, um deles também portava uma faca. As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram o deslocamento de militares ao local do ataque e também para a periferia de Ramallah, capital da Cisjordânia, "para combater o terrorismo".

De acordo com testemunhas, bloqueios militares foram instalados entre Jerusalém e Ramallah, na Cisjordânia ocupada, após o ataque.

Os serviços de emergência identificaram inicialmente as cinco vítimas como um homem de 50 anos, uma mulher com idade em torno dos 50 anos e três homens na casa dos 30. Saar afirmou posteriormente que uma sexta vítima morreu.

Após o atentado, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, realizou uma reunião com autoridades de segurança após e visitou o local do ataque, informou seu gabinete.

A instabilidade na região se agravou desde o início da guerra na Faixa de Gaza, há quase dois anos, com repetidos ataques de palestinos contra israelenses. A guerra foi desencadeada pelos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023, perpetrado pelo Hamas, contra comunidades no sul de Israel, que matou em torno de 1.200 pessoas.

Em outubro de 2024, dois palestinos, um armado com uma arma de fogo e o outro armado com uma faca, mataram sete pessoas em Tel Aviv. Em novembro de 2023, dois homens armados palestinos mataram três pessoas em um ponto de ônibus em Jerusalém. Os serviços de segurança israelenses disseram que os agressores do tiroteio de 2023 em Jerusalém estavam ligados ao Hamas.

UE condena ataque

A União Europeia (UE) condenou o ataque, ressaltando a necessidade urgente de um cessar-fogo enquanto Israel trava a guerra em Gaza. "Condenamos este ataque, assim como condenamos todas as perdas de vidas", disse o porta-voz da UE, Anouar El Anouni. "Pedimos por uma redução da tensão, e isso mostra quão necessário e crucial é um cessar-fogo.

"Civis de ambos os lados, tanto palestinos quanto israelenses, sofreram por tempo demais e demais. E isso precisa acabar agora, e é hora de quebrar este ciclo de violência."

rc/cn (AFP, Reuters, DPA)