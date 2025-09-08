Topo

Ataque a tiros em Jerusalém deixa quatro mortos

08/09/2025 05h11

O serviço de emergência de Israel informou que quatro pessoas morreram em um ataque a tiros nesta segunda-feira em Jerusalém Leste, que também deixou vários feridos.

Os serviços de emergência e as equipes médicas "declararam a morte de quatro vítimas, incluindo um homem de cerca de 50 anos e três homens de aproximadamente 30 anos", afirma um comunicado de Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha.

Cinco feridos foram levados para hospitais, acrescenta a nota.

