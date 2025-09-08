Topo

Argentina:Bolsa fecha em queda de 13% e dólar ameaça testar banda cambial após revés ao governo

São Paulo

08/09/2025 18h38

Os mercados argentinos tiveram uma sessão marcada por agudo nervosismo nesta segunda-feira, após o revés eleitoral do partido do presidente Javier Milei na província de Buenos Aires alimentar as incertezas em relação ao cumprimento da agenda de estabilização fiscal.

Na Bolsa de Buenos Aires, o índice Merval fechou em queda de 13,25%, a 1.732.923,77 pontos. Em Nova York, o tombo das American Depositary Receipts (ADRs) de empresas argentinas chegou a se aproximar de 25%, no caso de BBVA (-24,41%). Outros bancos, como Supervielle (-23,97%), Banco Macro (-23,57%) e Grupo Financiero Galicia (-23,57%), também foram duramente penalizados.

No câmbio, o dólar se aproximou do teto fixado pelo regime de banda móvel, atualmente em cerca de 1.470 pesos argentinos, conforme a imprensa local. No fim da tarde, a moeda americana subiu a 1.423,4953 pesos, um salto superior a 4% ante o nível da última sexta-feira. No mercado paralelo, o dólar blue avançou ao maior nível em mais de um ano, a 1.385 pesos, de acordo com o Ámbito Financiero.

