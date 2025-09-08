Após acordo com AT&T, EchoStar vende licenças de espectro à SpaceX por US$ 17 bi

A EchoStar anunciou nesta segunda-feira, 8, um acordo definitivo para vender à SpaceX, de Elon Musk, seu portfólio de licenças de espectro de radiofrequências AWS-4 e H-block, em uma transação avaliada em cerca de US$ 17 bilhões. O pacote inclui até US$ 8,5 bilhões em dinheiro e até US$ 8,5 bilhões em ações da SpaceX. Além disso, a companhia de Elon Musk assumirá aproximadamente US$ 2 bilhões em pagamentos de juros em dinheiro de dívidas da EchoStar até novembro de 2027.

Segundo a empresa, o contrato prevê ainda uma parceria comercial de longo prazo, que permitirá que clientes da Boost Mobile, operada pela EchoStar, tenham acesso ao serviço 'Starlink Direct to Cell', que conecta smartphones diretamente à rede de satélites da empresa de Musk para uso de rede móvel, de próxima geração.

O comunicado ressalta os recursos obtidos pela operação, que ainda depende de aprovações regulatórias, serão usados para quitar dívidas e financiar operações e iniciativas de crescimento, sem impacto nos serviços atuais da DISH TV, Sling e Hughes.

Esse é o segundo grande movimento da EchoStar em poucas semanas. Em 26 de agosto, a empresa já havia fechado a venda de outras licenças de espectro para a AT&T por cerca de US$ 23 bilhões, reforçando a reconfiguração de seu portfólio.