Anvisa proíbe mais de 30 suplementos por 'condições insalubres' de produção; confira a lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu na última sexta-feira, 5, a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso de 32 produtos alimentares da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda.

A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU), aconteceu após uma inspeção sanitária que identificou que os produtos eram fabricados em um estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos.

A agência destaca que, de acordo com o artigo 46 do Decreto-Lei 986/1969, os estabelecimentos que fabricam, acondicionam ou transportam alimentos devem ser previamente licenciados pela autoridade sanitária competente, seja ela estadual, municipal ou do Distrito Federal.

A reportagem não conseguiu contato com a empresa. O espaço está aberto para posicionamento.

Veja a lista de produtos proibidos

Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Creatina Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black (todos)

Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Moringa Marca Ervas Brasil (todos)

Maca Peruana Marca Ervas Brasil (todos)

Hibisco Marca Ervas Brasil (todos)

Graviola Marca Ervas Brasil (todos)

Tadala Natural Marca NB Nutrition (todos)

Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin (todos)

L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin (todos)

K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin (todos)

Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Ômega 3 Marca NB Nutrition (todos)

Moringa Oleifera Marca NB Nutrition (todos)

Magnésio Treonato Marca NB Nutrition (todos)

Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition (todos)

Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition (todos)

Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition (todos)

Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais (todos)

Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife (todos)

Maca Premium Marca Nutrição Esportiva (todos)

Max Vision Marca Turbo Black Vitamin (todos)

Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition (todos)

Maca Peruana Concentrado Marca Max Force (todos)

Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus (todos)

Todos os produtos fabricados por Ervas Brasillis