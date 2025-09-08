Topo

Notícias

Anistiada ao longo da história, elite militar é julgada no STF pela 1ª vez

Os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira (em cima) e Braga Netto e o almirante Almir Garnier Santos - Adriano Machado/Reuters; Sergio Lima e Evaristo Sá/AFP
Os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira (em cima) e Braga Netto e o almirante Almir Garnier Santos Imagem: Adriano Machado/Reuters; Sergio Lima e Evaristo Sá/AFP
Adriana Ferraz e Juliana Sayuri
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/09/2025 23h00

O Brasil nem tinha se acostumado à independência quando concedeu sua primeira anistia. Apenas 11 dias após o "grito do Ipiranga", dom Pedro 1º, então príncipe regente, perdoou de maneira geral todas as "passadas opiniões políticas" para consolidar a separação de Portugal. Desde então, anistias se tornaram regra, sobretudo quando envolvem militares.

Segundo historiadores ouvidos pelo UOL, as tradições golpistas e autoritárias nunca foram amplamente debatidas ou julgadas no país. Desde a proclamação da República, em 1889, foram pelo menos nove decretos ou leis de anistia a cidadãos que atentaram contra governos.

A conciliação foi a saída em todos os períodos históricos, sempre em nome da "pacificação" —a mesma justificativa usada hoje por políticos que defendem perdoar os envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e militares de alta patente.

No STF, oito réus do chamado "núcleo 1" respondem por tentativa de golpe. Quatro são militares do alto escalão (três generais quatro estrelas, o posto mais alto do Exército, e um almirante, patente mais alta da Marinha):

  • General Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Nacional);
  • General Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa);
  • General Walter Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil e da Defesa);
  • Almirante Almir Garnier Santos (ex-comandante da Marinha).

É a primeira vez que oficiais desse nível são julgados por atentar contra o Estado democrático de Direito. Até hoje, punições a militares foram restritas ao âmbito interno, sem chegar à Justiça comum.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) acusa os réus pelos seguintes crimes:

  • organização criminosa armada;
  • tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito;
  • tentativa de golpe de Estado;
  • dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União;
  • deterioração de patrimônio tombado.

Bolsonaristas resgatam "tradição"

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem usado a tradição brasileira de anistias para pressionar a Câmara, especialmente o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), a pautar a proposta.

"Na história do Brasil, sempre tivemos anistia. Foi assim no período colonial, regencial, no Segundo Império, na República. Pedir anistia não é heresia", disse em ato na Paulista. Em manifestação pró-Bolsonaro neste domingo (7), elevou o tom: "Ninguém aguenta mais a tirania do ministro Alexandre de Moraes".

As declarações provocaram reação no STF. Gilmar Mendes disse que "o que o Brasil não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe". Barroso lembrou que, na ditadura, "não havia devido processo legal, público e transparente", ao contrário do que ocorre hoje.

"Anistia antecipada"

O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) articula um projeto de anistia que inclui investigados e até condenações futuras, abrangendo o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Para o historiador Daniel Aarão Reis (UFF), essa tradição gera expectativa de impunidade. "Anistias antecipadas acabam encorajando propostas golpistas."

O Brasil já perdoou conspirações em contextos democráticos, como no governo Juscelino Kubitschek. "A democracia brasileira sempre recorreu à conciliação em momentos delicados", afirma o professor Murilo Cleto (IFPR).

Reis ressalta que julgamentos não bastam para mudar o cenário: "O julgamento é um passo importante, mas não suficiente para transformar a realidade".

s - Raul Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo - Raul Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo
Apoiadores de Jair Bolsonaro participam de ato pela anistia aos réus do 8 de Janeiro
Imagem: Raul Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo

Lei de 1979 sob revisão

A ditadura militar terminou em meio a acordos e conciliações, marcados pela Lei de Anistia de 1979, que livrou agentes do regime de responder por crimes como tortura e assassinato, embora sejam imprescritíveis no direito internacional.

O STF analisa a possibilidade de revisão da lei, o que permitiria responsabilizar militares ainda vivos. Já bolsonaristas alegam que a anistia de 1979 beneficiou apenas presos políticos.

Para Pedro Dallari, da Comissão Nacional da Verdade, é preciso separar os contextos: "Nada do que ocorreu em relação à ditadura está sendo considerado agora. Isso deve ficar claro".

O historiador Rodrigo Patto Sá Motta (UFMG) lembra que os militares punidos até hoje eram de baixa patente e ligados à esquerda —como os tenentistas dos anos 1920 e os envolvidos na Intentona Comunista de 1935. Já os golpistas de 1964 nunca foram responsabilizados, enquanto oficiais fiéis a João Goulart foram punidos e afastados.

s - Fauto Maia/TheNews2/Estadão Conteúdo - Fauto Maia/TheNews2/Estadão Conteúdo
Participantes de ato pela soberania nacional e contra a anistia a réus do 8 de Janeiro
Imagem: Fauto Maia/TheNews2/Estadão Conteúdo

Um julgamento histórico

Mesmo que o Congresso aprove nova anistia, o julgamento no STF já é considerado um marco.

"Militares de alta patente sendo julgados abre precedente importantíssimo para que se pense duas vezes antes de atentar contra a democracia", afirma a historiadora Mariana Joffily, da Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina).

Para Patto, uma eventual condenação reforçaria a mensagem de que "o golpismo autoritário não ficará mais impune". Ele avalia que o processo pode encerrar um ciclo: "O julgamento pode representar um ponto final na longa história de golpismo militar no Brasil, pelo efeito pedagógico que carrega".

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Anistiada ao longo da história, elite militar é julgada no STF pela 1ª vez

Líder norte-coreano supervisiona teste de motor para mísseis balísticos

Celular de menina resgatada de cárcere tinha pornografia, diz conselheira

Nottingham Forest demite técnico Nuno Espirito Santo

'Cala a boca você': Deputados do PT e do PL batem boca na CPMI do INSS

Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira

Kane confirma "conversa" sobre protocolo antirracismo antes de jogo contra Sérvia

Justiça mantém Flamengo como responsável por caso do Ninho do Urubu

Flotilha com ajuda para Gaza diz que barco foi 'atingido' por possível drone

Lula denuncia presença militar dos EUA no Caribe, Venezuela blinda fronteira

Xi Jinping apoia cooperação mais estreita com Coreia do Norte, diz KCNA