Anistiada ao longo da história, elite militar é julgada no STF pela 1ª vez

O Brasil nem tinha se acostumado à independência quando concedeu sua primeira anistia. Apenas 11 dias após o "grito do Ipiranga", dom Pedro 1º, então príncipe regente, perdoou de maneira geral todas as "passadas opiniões políticas" para consolidar a separação de Portugal. Desde então, anistias se tornaram regra, sobretudo quando envolvem militares.

Segundo historiadores ouvidos pelo UOL, as tradições golpistas e autoritárias nunca foram amplamente debatidas ou julgadas no país. Desde a proclamação da República, em 1889, foram pelo menos nove decretos ou leis de anistia a cidadãos que atentaram contra governos.

A conciliação foi a saída em todos os períodos históricos, sempre em nome da "pacificação" —a mesma justificativa usada hoje por políticos que defendem perdoar os envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e militares de alta patente.

No STF, oito réus do chamado "núcleo 1" respondem por tentativa de golpe. Quatro são militares do alto escalão (três generais quatro estrelas, o posto mais alto do Exército, e um almirante, patente mais alta da Marinha):

General Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Nacional);

(ex-ministro do Gabinete de Segurança Nacional); General Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa);

(ex-ministro da Defesa); General Walter Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil e da Defesa);

(ex-ministro da Casa Civil e da Defesa); Almirante Almir Garnier Santos (ex-comandante da Marinha).

É a primeira vez que oficiais desse nível são julgados por atentar contra o Estado democrático de Direito. Até hoje, punições a militares foram restritas ao âmbito interno, sem chegar à Justiça comum.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) acusa os réus pelos seguintes crimes:

organização criminosa armada;

tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito;

tentativa de golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União;

deterioração de patrimônio tombado.

Bolsonaristas resgatam "tradição"

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem usado a tradição brasileira de anistias para pressionar a Câmara, especialmente o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), a pautar a proposta.

"Na história do Brasil, sempre tivemos anistia. Foi assim no período colonial, regencial, no Segundo Império, na República. Pedir anistia não é heresia", disse em ato na Paulista. Em manifestação pró-Bolsonaro neste domingo (7), elevou o tom: "Ninguém aguenta mais a tirania do ministro Alexandre de Moraes".

As declarações provocaram reação no STF. Gilmar Mendes disse que "o que o Brasil não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe". Barroso lembrou que, na ditadura, "não havia devido processo legal, público e transparente", ao contrário do que ocorre hoje.

"Anistia antecipada"

O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) articula um projeto de anistia que inclui investigados e até condenações futuras, abrangendo o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Para o historiador Daniel Aarão Reis (UFF), essa tradição gera expectativa de impunidade. "Anistias antecipadas acabam encorajando propostas golpistas."

O Brasil já perdoou conspirações em contextos democráticos, como no governo Juscelino Kubitschek. "A democracia brasileira sempre recorreu à conciliação em momentos delicados", afirma o professor Murilo Cleto (IFPR).

Reis ressalta que julgamentos não bastam para mudar o cenário: "O julgamento é um passo importante, mas não suficiente para transformar a realidade".

Apoiadores de Jair Bolsonaro participam de ato pela anistia aos réus do 8 de Janeiro Imagem: Raul Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo

Lei de 1979 sob revisão

A ditadura militar terminou em meio a acordos e conciliações, marcados pela Lei de Anistia de 1979, que livrou agentes do regime de responder por crimes como tortura e assassinato, embora sejam imprescritíveis no direito internacional.

O STF analisa a possibilidade de revisão da lei, o que permitiria responsabilizar militares ainda vivos. Já bolsonaristas alegam que a anistia de 1979 beneficiou apenas presos políticos.

Para Pedro Dallari, da Comissão Nacional da Verdade, é preciso separar os contextos: "Nada do que ocorreu em relação à ditadura está sendo considerado agora. Isso deve ficar claro".

O historiador Rodrigo Patto Sá Motta (UFMG) lembra que os militares punidos até hoje eram de baixa patente e ligados à esquerda —como os tenentistas dos anos 1920 e os envolvidos na Intentona Comunista de 1935. Já os golpistas de 1964 nunca foram responsabilizados, enquanto oficiais fiéis a João Goulart foram punidos e afastados.

Participantes de ato pela soberania nacional e contra a anistia a réus do 8 de Janeiro Imagem: Fauto Maia/TheNews2/Estadão Conteúdo

Um julgamento histórico

Mesmo que o Congresso aprove nova anistia, o julgamento no STF já é considerado um marco.

"Militares de alta patente sendo julgados abre precedente importantíssimo para que se pense duas vezes antes de atentar contra a democracia", afirma a historiadora Mariana Joffily, da Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina).

Para Patto, uma eventual condenação reforçaria a mensagem de que "o golpismo autoritário não ficará mais impune". Ele avalia que o processo pode encerrar um ciclo: "O julgamento pode representar um ponto final na longa história de golpismo militar no Brasil, pelo efeito pedagógico que carrega".