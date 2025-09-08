Agosto de 2025 foi o terceiro mês de agosto mais quente já registrado globalmente, com uma temperatura média de 16,6°C, 0,49°C acima da média de 1991-2020, segundo o observatório europeu Copernicus.

O que aconteceu

Tendência de aquecimento global e a intensificação de extremos climáticos. Agosto de 2025 foi o terceiro mais quente da história, tendo ficado 0,22°C abaixo dos recordes de 2023 e 2024. Em relação ao período pré-industrial (1850-1900), o mês foi 1,29°C mais quente. Os últimos 12 meses (período de setembro de 2024 a agosto deste ano) foram 0,64°C acima da média 1991-2020 e 1,52°C acima do nível pré-industrial.

O que disseram. De acordo com Samantha Burgess, Líder Estratégica de Clima no Copernicus, o calor extremo e os incêndios reforçam a urgência em cortar emissões de gases de efeito estufa e adaptar-se a extremos climáticos.

Agosto de 2025 foi o terceiro mais quente já registrado no mundo. No sudoeste da Europa, o mês trouxe a terceira grande onda de calor do verão, acompanhada por incêndios florestais excepcionais. Com os oceanos do planeta também permanecendo anormalmente quentes, esses eventos ressaltam não apenas a urgência de reduzir as emissões, mas também a necessidade crítica de se adaptar a extremos climáticos mais frequentes e intensos.

Samantha Burgess, Líder Estratégica de Clima no Copernicus

Anomalias mensais da temperatura do ar na superfície global Imagem: C3S /ECMWF

Europa em foco. Na Europa, a temperatura média da superfície em agosto foi de 19,46°C, 0,3°C acima da média histórica, mas fora do top 10 dos agostos mais quentes. O oeste da Europa e a Península Ibérica registraram as maiores anomalias, com ondas de calor significativas, enquanto o norte do continente teve temperaturas abaixo da média.

Fora da Europa. Os registros mais altos ocorreram na Sibéria, partes da China, Japão e Oriente Médio, ao passo que a Austrália apresentou temperaturas abaixo da média e as Américas e a África do Sul mostraram condições mistas.

Verão boreal de 2025, de junho a agosto, foi o terceiro mais quente globalmente. O período foi 0,47°C acima da média 1991-2020, registrando os maiores desvios positivos na Ásia e anomalias negativas na América do Sul e Austrália. Na Europa, a estação foi a quarta mais quente da história, 0,9°C acima da média, com temperaturas elevadas em quase todo o continente, especialmente no oeste, sudeste e Turquia.

Oceanos em alerta. Nos oceanos, a temperatura média da superfície marítima entre 60°S e 60°N atingiu 20,82°C, a terceira maior já registrada para o mês de agosto. O Pacífico Norte registrou temperaturas acima da média, enquanto o Pacífico equatorial permaneceu próximo ou abaixo da média. Próximo à Europa, o norte do Atlântico, a oeste da França e do Reino Unido, registrou temperaturas recordes, enquanto o Mediterrâneo apresentou condições menos extremas que em agosto de 2024.

Gelo em queda. O gelo marinho ártico apresentou extensão média 12% abaixo da média 1991-2020, a oitava menor já registrada para agosto, enquanto o gelo antártico ficou 7% abaixo da média, a terceira menor para o mês.

Água em excesso (ou falta). O continente europeu sofreu secas em grande parte do oeste, centro e sul, além do sul da Suécia, noroeste da Rússia e partes da Finlândia, enquanto áreas do nordeste da Espanha, sul da França, Alemanha, Itália, Escandinávia e leste europeu tiveram chuvas acima da média. No restante do mundo, os padrões de chuva e seca variaram, com secas no oeste e centro da América do Norte e chuvas acima da média em regiões do sudeste e noroeste dos EUA, sul da África e partes da Ásia e América do Sul.