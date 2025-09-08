Aeroporto de Heathrow, em Londres, reabre terminal após ser fechado por incidente

Topo

08/09/2025 17h15

O aeroporto de Heathrow, em Londres, declarou seguro seu terminal 4 e vai reabri-lo após ter sido fechado durante algumas horas por um incidente não especificado com "materiais perigosos", informou o operador nesta segunda-feira (8).

"Os serviços de emergência confirmaram que o terminal 4 é seguro para poder reabri-lo e estamos fazendo tudo o possível para garantir que todos os voos saiam conforme o previsto", informou nas redes sociais o operador do principal aeroporto internacional do Reino Unido, situado no oeste de Londres.

Os bombeiros da capital inglesa deram por encerradas as operações três horas depois de terem sido chamados por um "possível incidente com materiais perigosos" no terminal, que faz parte de um dos centros aéreos mais concorridos do mundo.

"Cerca de 20 pessoas foram avaliadas no local por pessoal médico do serviço de ambulâncias de Londres", informaram os bombeiros, explicando que a causa do incidente "segue sob investigação".

A polícia metropolitana de Londres divulgou um comunicado horas depois informando que "não foram encontrados vestígios de nenhuma substância nociva".

Os outros terminais do aeroporto operaram com normalidade durante o incidente.

aks/ib/pc/val/lm/mvv/am/ic

© Agence France-Presse

