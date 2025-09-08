Topo

Adecoagro anuncia compra de 50% da maior produtora de ureia da América do Sul

08/09/2025

A Adecoagro, empresa líder em produção sustentável na América do Sul, anunciou nesta segunda-feira, 8, que assinou um acordo para adquirir a participação de 50% da Nutrien na Profertil, a maior produtora de ureia granular da América do Sul, com sede na Argentina. Os 50% restantes da Profertil são de propriedade da YPF, a maior produtora de petróleo e gás da Argentina, informou em comunicado a Adecoagro, que tem 210,4 mil hectares de terras agrícolas e várias instalações industriais espalhadas pelas regiões mais produtivas da Argentina, Brasil e Uruguai, onde produz cerca de 3,1 milhões de toneladas de produtos agrícolas e mais de 1 milhão de MWh de eletricidade renovável.

A companhia realizará a aquisição por meio de uma parceria de 80%-20% com a Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), uma das principais operadores da Argentina na comercialização de grãos e oleaginosas, bem como na produção e distribuição de insumos agrícolas.

Conforme o acordo de acionistas da Profertil, o proprietário dos 50% restantes tem um direito de preferência de 90 dias para comprar a participação da Nutrien nos mesmos termos e condições. O preço de compra das ações da Nutrien na Profertil é estimado em aproximadamente US$ 600 milhões.

A Profertil é uma das produtoras de ureia e amônia mais eficientes em termos de custo globalmente. Com uma capacidade anual de aproximadamente 1,3 milhão de toneladas métricas de ureia e 790 mil toneladas métricas de amônia, a empresa fornece aproximadamente 60% do consumo de ureia da Argentina. Seu complexo industrial de última geração em Bahía Blanca - o mais importante polo petroquímico da Argentina - tem acesso a gás natural e eletricidade a preços competitivos. A Profertil tem um negócio com receita totalmente dolarizada, dada a natureza de exportação do produto. A empresa gerou um EBITDA médio anual de aproximadamente US$ 390 milhões no período de 2020-2024.

"Esta transação constitui uma oportunidade estratégica para a Adecoagro", disse Mariano Bosch, cofundador e CEO da Adecoagro.

Ele acrescentou: "A Profertil é uma das melhores empresas da Argentina, estrategicamente localizada com acesso a um fornecimento de gás competitivo, em uma região que é importadora líquida de ureia. Na Adecoagro, sempre nos concentramos em ser o produtor de menor custo, e a Profertil compartilha essa mesma filosofia. Acreditamos que esta aquisição é um excelente ajuste para nossa plataforma agroindustrial, permitindo-nos continuar diversificando nossas operações e reduzindo a volatilidade em nossos resultados."

A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e espera-se que seja concluída antes do fim de 2025. O Rabobank está atuando como consultor financeiro exclusivo da Adecoagro/ACA.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

