Acusado de tentar matar Trump começa a ser julgado e rejeita advogado

Ryan Wesley Routh é acusado de tentar matar Donald Trump Imagem: -/AFP
08/09/2025 14h03Atualizada em 08/09/2025 14h03

O homem acusado de tentativa de assassinato contra Donald Trump durante a campanha presidencial dos Estados Unidos em 2024, começa a ser julgado nesta segunda-feira. Ele alega inocência.

O que aconteceu

Ryan Wesley Routh vai responder pelos crimes de tentativa de homicídio e porte de armas de fogo. Ele se declarou inocente da suposta tentativa de assassinato contra Trump.

Homem rejeitou ter um advogado e vai fazer a própria defesa durante o julgamento. Em carta à juíza Aileen Cannon, em que comunicou sua decisão, o réu afirmou ser melhor "caminhar sozinho". Os advogados que trabalhavam na defesa dele até então atuarão como auxiliares no julgamento.

Juíza negou pedidos feito pelo réu para "sessão de pancadaria". No começo deste mês, Routh também propôs uma partida de golfe com Trump, justificando que, "se ele [Trump] ganhar, pode me executar, mas se eu ganhar, fico com o emprego dele", segundo a ABC News.

Cannon também negou uma lista com várias testemunhas feita por Routh. Para a juíza, "por mais que o réu queira que este processo se transforme em uma 'sessão de pancadaria' com uma das supostas vítimas, ele não poderia usar testemunhas como um meio de gerar caos calculado".

Para iniciar o julgamento, a seleção o júri será feita nesta segunda-feira. As declarações de abertura do processo estão previstas para a quarta-feira. No total, o julgamento de Routh deverá durar entre duas a quatro semanas.

Relembre o caso

Suposta tentativa de assassinato ocorreu no dia 15 de setembro de 2024. Na ocasião, o então candidato à presidência dos EUA estava em um clube de golfe na Flórida.

Agente do Serviço Secreto alega ter visto o réu com um rifle escondido em uma área de mata do clube. O agente então disparou contra o suspeito, que teria fugido de carro, mas foi preso em seguida.

Rifle supostamente usado por Routh foi encontrado no local onde ele teria se escondido para matar Trump. A arma tinha mira telescópica e estava com o número de série raspado.

Réu teria escrito uma carta em que confessa seu plano de execução do republicano. Na carta, intitulada "Querido mundo", ela teria escrito: "Esta foi uma tentativa de assassinato contra Donald Trump, mas eu falhei com vocês", segundo informações da imprensa norte-americana.

Ryan Routh possui antecedentes criminais por crimes cometidos em 2002 e 2010, na Carolina do Norte. Ainda segundo a imprensa dos EUA, ele era apoiador de Trump em 2016, na primeira vitória do republicano à Casa Branca, mas teria deixado de apoiá-lo em 2020.

