Topo

Notícias

Ações e peso despencam após revés eleitoral de Milei na Argentina

08/09/2025 11h12

Os mercados financeiros reagiram, nesta segunda-feira (8), com forte queda das ações e uma desvalorização do peso após a derrota por quase 14 pontos do partido do presidente Javier Milei no domingo, nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, a mais populosa da Argentina.  

Os candidatos do governador peronista, Axel Kicillof, venceram com 47% dos votos contra 33% para os candidatos do presidente, que definiu o resultado como uma "clara derrota".

O governo enfrentará legislativas nacionais em 26 de outubro.

O dólar deu um salto na abertura nesta segunda-feira e era cotado no teto da banda de flutuação estabelecida pelo governo em meio a uma forte volatilidade.

A moeda americana subiu para 1.460 pesos a unidade, em alta de 5,3% em relação ao fechamento da sexta-feira, e as ações argentinas negociadas em Wall Street despencaram até 16% na abertura do pregão. O risco-país, elaborado pelo banco JP Morgan, passou dos 1.000 pontos-base.

Esta manhã, o presidente Milei chefiou uma reunião de gabinete na Casa Rosada, sobre a qual não foram divulgados detalhes até o momento.

sa/nn/dd/mvv/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

'É melhor eu andar sozinho': homem acusado de tentar matar Trump se prepara para se defender em julgamento

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 35,3%, afirma Sabesp

Trump não consegue anular veredicto de US$83 milhões por prejudicar reputação de escritora

Príncipe Harry visitará seu pai Charles III em sua viagem a Londres esta semana?

Jovem sai de carro após acidente e morre eletrocutada, dizem testemunhas

Secretário-geral da ONU 'condena com firmeza' ataque 'terrorista' em Jerusalém

Messi precisa ser deixado em paz para decidir se jogará Copa de 2026, diz técnico da Argentina

Bandeiras da Inglaterra se espalham pelo país e deixam imigrantes em alerta

SpaceX adquire frequências por US$ 17 bilhões para reforçar Starlink

'Implorando ajuda': bandeiras dos EUA em atos bolsonaristas chamam atenção da imprensa internacional

Campeão do US Open, Alcaraz volta ao topo do ranking da ATP; João Fonseca é 42º