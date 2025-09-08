Topo

Ações da China fecham em alta, bens de consumo básico compensam queda no setor de tecnologia

08/09/2025 06h22

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas fecharam em leve alta nesta segunda-feira, com os ganhos no setor de produtos básicos de consumo ajudando a compensar as perdas em ações de inteligência artificial.

No fechamento, o índice de Xangai, teve alta de 0,4%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,2%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,9%.

As ações de inteligência artificial, que subiram quase 50% este ano, caíram cerca de 2%, com a fabricante de chips Cambricon Technologies caindo 5,4%.

As gigantes chinesas de módulos ópticos Zhongji Innolight Co e Eoptolink Technology caíram até 15% cada, mesmo com a inclusão das duas empresas prevista para o índice FTSE China A50 em 19 de setembro.

As ações da China registraram a maior queda semanal em cinco meses na semana passada, com uma onda de realização de lucros após o maior desfile militar da história da China e com a mídia informando que Pequim está considerando medidas para conter a especulação excessiva com ações.

As ações de produtos básicos de consumo subiram 1,9%, liderando os ganhos no mercado doméstico.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,45%, a 43.643 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,85%, a 25.633 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,38%, a 3.826 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,16%, a 4.467 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,45%, a 3.219 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,22%, a 24.547 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,05%, a 4.309 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 recuou 0,24%, a 8.849 pontos.

(Reportagem de redação de Xangai)

