Polícia só atuou após público reagir, diz Porquinho da Paulista após ataque

Após sofrer um ataque enquanto fazia uma apresentação na avenida Paulista ontem, o artista Jonathan Oliveira, conhecido como o 'Porquinho da Paulista', relatou ao UOL News - 2ª edição que os policiais só intervieram após o público reagir ao episódio.

O caso aconteceu durante a manifestação bolsonarista de 7 de setembro. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver um senhor vestido com a camisa da seleção brasileira aproximar-se de Jonathan, que estava fantasiado e fazendo uma apresentação. O idoso golpeou o artista com um garfo algumas vezes. O influenciador parou o show e discutiu com o agressor.

Estava cantando normalmente lá e senti alguma coisa atrás de mim. Foi quando levei o susto. Na hora, não tive reação, porque sempre canto sozinho na Paulista. Minha primeira reação foi 'a polícia está ali', mas ninguém fez nada. A polícia só interveio porque as pessoas foram me defender e foram pra cima do senhor, que estava descontrolado.

Quando ele me furou, ninguém falou nada. A polícia ainda veio reclamar e brigar comigo, dizendo que eu estava falando coisa no microfone. Eu tive que me defender porque estava sozinho.

O senhor falou que o que eu estava fazendo era uma palhaçada e que a vida dele era próspera e por isso não precisava fazer isso. Havia um pessoal com ele na mesa, que ficava 'zoando' porque eu estava cantando. Eu não havia pensado que ele estava tentando me ferir. Furou a fantasia. Se tivesse pegado no meu braço, teria me machucado.

É muito doido porque a arte de rua é marginalizada e já ficamos vulnerável ali. A gente não sabe, né? Encontramos vários tipos de pessoas e eu estava ali parado. Se não houvesse aquela grade ali, ele tinha dado uma garfada realmente nas minhas costas. Jonathan Oliveira, o 'Porquinho da Paulista'

O artista lembra que o homem estava acompanhado de outras pessoas, que insultavam e zombavam da apresentação. Ele diz que só conseguiu se proteger porque espectadores intervieram.

Havia uns cinco policiais a uns cinco metros. Eles estavam na esquina e só ficaram olhando, não fizeram nada.

Eu vou abrir um B.O. no nome dele mesmo. Recebi algumas mensagens agora à tarde de pessoas falando que o conhecem. Uma coisa dessa não se faz. Se fosse o contrário, imaginem-me no dia 7 de Setembro pegando um garfo e furando um idoso na Paulista. A polícia me pegaria e já teria me prendido. Eu estaria na delegacia até agora. Jonathan Oliveira, o 'Porquinho da Paulista'

Questionada pelo UOL sobre a conduta dos policiais relatada por Jonathan, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) afirmou que "a Polícia Civil não localizou registros com as características informadas até o momento".

